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Пленный украинский пограничник рассказал, зачем Киев сжигает тела военных
Пленный украинский пограничник рассказал, зачем Киев сжигает тела военных - РИА Новости, 17.01.2025
Пленный украинский пограничник рассказал, зачем Киев сжигает тела военных
Киевский режим сжигает тела военнослужащих ВСУ, чтобы не платить их семьям, при этом число погибших столь велико, что даже в Харькове не хватает возможностей... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T07:23:00+03:00
2025-01-17T07:23:00+03:00
2025-01-17T08:26:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Киевский режим сжигает тела военнослужащих ВСУ, чтобы не платить их семьям, при этом число погибших столь велико, что даже в Харькове не хватает возможностей местного крематория и поэтому в город завезли мобильные установки для кремации, об этом российским силовикам рассказал пленный украинский пограничник, видео с его словами есть в распоряжении РИА Новости. Группа сотрудников госпогранслужбы Украины из шести человек в канун Рождества сдалась в плен России на границе с Белгородской областью на харьковском направлении, сообщил ранее РИА Новости источник в силовых структурах РФ. В числе пленных - рядовой Иван Куц (позывной "Куц"), 1996 года рождения, инспектор погранслужбы второй категории. "Очень много раненых, еще больше убитых. Стационарный крематорий в Харькове не справляется, потому подогнали мобильные (крематории – ред.). Сжигают трупы, чтобы не платить выплаты семьям погибших", - сказал Куц. "Также сжигают иностранных наемников, чтобы скрыть присутствие их контингента на Украине", - добавил он.
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Пленный: "Киевский режим сжигает тела боевиков ВСУ, чтобы не платить их семьям"
Об этом российским силовикам рассказал пленный украинский пограничник, видео с его словами есть у РИА Новости.
2025-01-17T07:23
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина
Пленный украинский пограничник рассказал, зачем Киев сжигает тела военных
Пленный пограничник: ВСУ сжигают тела военных, чтобы не платить их семьям