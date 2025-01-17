https://ria.ru/20250117/plennyj-1994173872.html
Украинский военный рассказал, как прятался в погребе перед сдачей в плен
Украинский военный рассказал, как прятался в погребе перед сдачей в плен - РИА Новости, 17.01.2025
Украинский военный рассказал, как прятался в погребе перед сдачей в плен
Военнослужащий ВСУ Александр Сычов рассказал на видео Минобороны РФ, как оказался на территории Курской области и попали в плен. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:41:00+03:00
2025-01-17T12:41:00+03:00
2025-01-17T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
александр сыч
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_57f1a7eba0d3ee61aa3381152b54de6f.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Александр Сычов рассказал на видео Минобороны РФ, как оказался на территории Курской области и попали в плен. Украинские военнослужащие были взяты в плен бойцами группировки войск "Север" в Курской области. Пленный Александр Сычов был мобилизован Николаевским ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), откуда его после прохождения медкомиссии отправили в Кировоград в учебную часть. Когда Сычова с сослуживцами направили в Курскую область, им поставили задачу - занять круговую оборону в лесопосадке, заверив, что противника там нет, однако ещё до того, как они начали рассредотачиваться по посадке, их подбили. "Мы доложили, что у нас есть и трёхсотый (раненый - ред.), но нам ответили, мол, оставляйте трёхсотого и идите дальше на точку в деревню. Мы пошли в деревню, нас накрывали минометы. У нас было двухсотых (погибшие. - ред) четыре человека и шесть или семь человек трехсотых", - рассказал пленный. Затем, по его словам, они спрятались в погребе, доложили командованию о раненых и убитых, на что получили ответ – "будьте на связи, докладывайте". На следующий день они сдались в российский плен, чтобы выжить, получили медпомощь. "Здесь нас кормят, поят, спать дают, относятся хорошо. Всем пацанам, которые там, я хочу пожелать - парни, не идите туда. Вас тупо, как нас, бросили "на мясо" и забыли. И всё… Мама, брат, не переживайте. Я жив-здоров. Всё будет хорошо. Всё это закончится, увидимся", - рассказал Сычов. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди них есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.
https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html
https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html
https://ria.ru/20241204/kurskaya-1987276584.html
россия
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978486703_406:0:2472:1550_1920x0_80_0_0_f184166f51fbc1d3b9f514f1297d47f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, украина, александр сыч, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Александр Сыч, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Украинский военный рассказал, как прятался в погребе перед сдачей в плен
Украинский военный Сычов рассказал, как прятался в погребе перед сдачей в плен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Александр Сычов рассказал на видео Минобороны РФ, как оказался на территории Курской области и попали в плен.
Украинские военнослужащие были взяты в плен бойцами группировки войск "Север" в Курской области
. Пленный Александр Сычов
был мобилизован Николаевским ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине
называют военкоматы – ред.), откуда его после прохождения медкомиссии отправили в Кировоград в учебную часть.
Когда Сычова с сослуживцами направили в Курскую область, им поставили задачу - занять круговую оборону в лесопосадке, заверив, что противника там нет, однако ещё до того, как они начали рассредотачиваться по посадке, их подбили.
"Мы доложили, что у нас есть и трёхсотый (раненый - ред.), но нам ответили, мол, оставляйте трёхсотого и идите дальше на точку в деревню. Мы пошли в деревню, нас накрывали минометы. У нас было двухсотых (погибшие. - ред) четыре человека и шесть или семь человек трехсотых", - рассказал пленный.
Затем, по его словам, они спрятались в погребе, доложили командованию о раненых и убитых, на что получили ответ – "будьте на связи, докладывайте". На следующий день они сдались в российский плен, чтобы выжить, получили медпомощь.
"Здесь нас кормят, поят, спать дают, относятся хорошо. Всем пацанам, которые там, я хочу пожелать - парни, не идите туда. Вас тупо, как нас, бросили "на мясо" и забыли. И всё… Мама, брат, не переживайте. Я жив-здоров. Всё будет хорошо. Всё это закончится, увидимся", - рассказал Сычов.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ
в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ
. Среди них есть осужденные и ожидающие вынесения приговора.
Президент России Владимир Путин
на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны.
Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.