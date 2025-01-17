https://ria.ru/20250117/plennyj-1994173872.html

Украинский военный рассказал, как прятался в погребе перед сдачей в плен

Украинский военный рассказал, как прятался в погребе перед сдачей в плен - РИА Новости, 17.01.2025

Украинский военный рассказал, как прятался в погребе перед сдачей в плен

Военнослужащий ВСУ Александр Сычов рассказал на видео Минобороны РФ, как оказался на территории Курской области и попали в плен. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:41:00+03:00

2025-01-17T12:41:00+03:00

2025-01-17T12:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Военнослужащий ВСУ Александр Сычов рассказал на видео Минобороны РФ, как оказался на территории Курской области и попали в плен. Украинские военнослужащие были взяты в плен бойцами группировки войск "Север" в Курской области. Пленный Александр Сычов был мобилизован Николаевским ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), откуда его после прохождения медкомиссии отправили в Кировоград в учебную часть. Когда Сычова с сослуживцами направили в Курскую область, им поставили задачу - занять круговую оборону в лесопосадке, заверив, что противника там нет, однако ещё до того, как они начали рассредотачиваться по посадке, их подбили. "Мы доложили, что у нас есть и трёхсотый (раненый - ред.), но нам ответили, мол, оставляйте трёхсотого и идите дальше на точку в деревню. Мы пошли в деревню, нас накрывали минометы. У нас было двухсотых (погибшие. - ред) четыре человека и шесть или семь человек трехсотых", - рассказал пленный. Затем, по его словам, они спрятались в погребе, доложили командованию о раненых и убитых, на что получили ответ – "будьте на связи, докладывайте". На следующий день они сдались в российский плен, чтобы выжить, получили медпомощь. "Здесь нас кормят, поят, спать дают, относятся хорошо. Всем пацанам, которые там, я хочу пожелать - парни, не идите туда. Вас тупо, как нас, бросили "на мясо" и забыли. И всё… Мама, брат, не переживайте. Я жив-здоров. Всё будет хорошо. Всё это закончится, увидимся", - рассказал Сычов. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются органами прокуратуры и Следственного комитета РФ. Среди них есть осужденные и ожидающие вынесения приговора. Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники найдены и наказаны. Он также подчеркнул, что киевский режим каждый день совершает преступления против своего народа и народа России, поэтому задача органов военной юстиции зафиксировать все эти преступления, особенно против гражданского мирного населения, а задача специальных служб - найти и покарать преступников.

https://ria.ru/20250111/ukraina-1993227724.html

https://ria.ru/20250105/vsu-1992557350.html

https://ria.ru/20241204/kurskaya-1987276584.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, украина, александр сыч, владимир путин, вооруженные силы украины