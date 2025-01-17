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В Британии задали неожиданный вопрос Стармеру после встречи с Зеленским - РИА Новости, 17.01.2025
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07:16 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/plan-1994116180.html
В Британии задали неожиданный вопрос Стармеру после встречи с Зеленским
В Британии задали неожиданный вопрос Стармеру после встречи с Зеленским - РИА Новости, 17.01.2025
В Британии задали неожиданный вопрос Стармеру после встречи с Зеленским
Встреча премьер-министра Великобритании с главой киевского режима Владимиром Зеленским дает понять, что у Лондона вряд ли есть план по поддержке Киева в случае, РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T07:16:00+03:00
2025-01-17T07:16:00+03:00
в мире
украина
великобритания
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Встреча премьер-министра Великобритании с главой киевского режима Владимиром Зеленским дает понять, что у Лондона вряд ли есть план по поддержке Киева в случае, если новая администрация США во главе с Дональдом Трампом урежет финансирование. Такое мнение высказал бывший сотрудник Комитета по обороне Британии Элиот Уилсон в своей статье для британского журнала The Spectator."Киев по-прежнему нуждается в нашей помощи: каков план "Б", если Трамп отмахнется от этого как от европейского конфликта? Я не верю, что у премьер-министра он есть. А вы?" — задался он вопросом.Как заметил автор, британское руководство понимает, что украинский конфликт все ближе к своему завершению, но предпочитает не замечать реальное положение вещей."Министры с пеленой на глазах говорят не о непоколебимой солидарности с Украиной, а о "черной дыре" в бюджете страны. Стармер говорит о "монументальном стратегическом провале" Владимира Путина, но не признает, что Украина еле держится", — заключил Уилсон.В четверг Стармер прибыл на Украину. На Даунинг-стрит сообщили, что в ходе визита премьер объявит о выделении Киеву новой военной помощи. Владимир Зеленский и британский премьер подписали соглашение о "столетнем" партнерстве Украины и Великобритани в рамках которого Великобритания расширит программу подготовки украинских военных и будет развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и создания оружия
https://ria.ru/20250117/bazy-1994103092.html
https://ria.ru/20250116/britanija-1994087676.html
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в мире, украина, великобритания, владимир зеленский
В мире, Украина, Великобритания, Владимир Зеленский
В Британии задали неожиданный вопрос Стармеру после встречи с Зеленским

The Spectator: у Стармера нет плана по дальнейшей поддержке Киева

© AP Photo / Henry NichollsКир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Henry Nicholls
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Встреча премьер-министра Великобритании с главой киевского режима Владимиром Зеленским дает понять, что у Лондона вряд ли есть план по поддержке Киева в случае, если новая администрация США во главе с Дональдом Трампом урежет финансирование. Такое мнение высказал бывший сотрудник Комитета по обороне Британии Элиот Уилсон в своей статье для британского журнала The Spectator.
«
"Киев по-прежнему нуждается в нашей помощи: каков план "Б", если Трамп отмахнется от этого как от европейского конфликта? Я не верю, что у премьер-министра он есть. А вы?" — задался он вопросом.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Британия рассмотрит варианты размещения военных баз на Украине
02:03
Как заметил автор, британское руководство понимает, что украинский конфликт все ближе к своему завершению, но предпочитает не замечать реальное положение вещей.
"Министры с пеленой на глазах говорят не о непоколебимой солидарности с Украиной, а о "черной дыре" в бюджете страны. Стармер говорит о "монументальном стратегическом провале" Владимира Путина, но не признает, что Украина еле держится", — заключил Уилсон.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
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Вчера, 21:21
В четверг Стармер прибыл на Украину. На Даунинг-стрит сообщили, что в ходе визита премьер объявит о выделении Киеву новой военной помощи. Владимир Зеленский и британский премьер подписали соглашение о "столетнем" партнерстве Украины и Великобритани в рамках которого Великобритания расширит программу подготовки украинских военных и будет развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и создания оружия
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Зеленский заявил, что в соглашении с Британией есть секретная часть
Вчера, 23:07
 
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