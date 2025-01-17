В Британии задали неожиданный вопрос Стармеру после встречи с Зеленским
The Spectator: у Стармера нет плана по дальнейшей поддержке Киева
© AP Photo / Henry NichollsКир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне
© AP Photo / Henry Nicholls
Кир Стармер и Владимир Зеленский во время двусторонней встречи в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Встреча премьер-министра Великобритании с главой киевского режима Владимиром Зеленским дает понять, что у Лондона вряд ли есть план по поддержке Киева в случае, если новая администрация США во главе с Дональдом Трампом урежет финансирование. Такое мнение высказал бывший сотрудник Комитета по обороне Британии Элиот Уилсон в своей статье для британского журнала The Spectator.
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"Киев по-прежнему нуждается в нашей помощи: каков план "Б", если Трамп отмахнется от этого как от европейского конфликта? Я не верю, что у премьер-министра он есть. А вы?" — задался он вопросом.
Как заметил автор, британское руководство понимает, что украинский конфликт все ближе к своему завершению, но предпочитает не замечать реальное положение вещей.
"Министры с пеленой на глазах говорят не о непоколебимой солидарности с Украиной, а о "черной дыре" в бюджете страны. Стармер говорит о "монументальном стратегическом провале" Владимира Путина, но не признает, что Украина еле держится", — заключил Уилсон.
В четверг Стармер прибыл на Украину. На Даунинг-стрит сообщили, что в ходе визита премьер объявит о выделении Киеву новой военной помощи. Владимир Зеленский и британский премьер подписали соглашение о "столетнем" партнерстве Украины и Великобритани в рамках которого Великобритания расширит программу подготовки украинских военных и будет развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и создания оружия