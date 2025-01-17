https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994199004.html

Пезешкиан осудил присутствие внерегиональных сил на Ближнем Востоке

Пезешкиан осудил присутствие внерегиональных сил на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.01.2025

Пезешкиан осудил присутствие внерегиональных сил на Ближнем Востоке

Присутствие внерегиональных сил может лишь дестабилизировать ближневосточный регион, проблемы которого должны решаться только договоренностями входящих в него... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:24:00+03:00

2025-01-17T14:24:00+03:00

2025-01-17T14:35:00+03:00

ближний восток

иран

масуд пезешкиан

владимир путин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Присутствие внерегиональных сил может лишь дестабилизировать ближневосточный регион, проблемы которого должны решаться только договоренностями входящих в него стран, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан."Наш верховный руководитель и мы все так смотрим: все региональные проблемы должны решаться только через договоренности между региональными странами. Присутствие внерегиональных сил в нашем регионе может только усугубить и дестабилизировать ситуацию", - сказал президент Ирана на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Ожидаются переговоры в узком и расширенном составах.

https://ria.ru/20250117/putin-1994197850.html

ближний восток

иран

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ближний восток, иран, масуд пезешкиан, владимир путин, россия, в мире