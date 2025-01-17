https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994198823.html

Пезешкиан назвал отношения с Россией стратегически важными

Пезешкиан назвал отношения с Россией стратегически важными - РИА Новости, 17.01.2025

Пезешкиан назвал отношения с Россией стратегически важными

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным, что отношения Москвы и Тегерана носят... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:24:00+03:00

2025-01-17T14:24:00+03:00

2025-01-17T14:34:00+03:00

россия

иран

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масуд пезешкиан

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным, что отношения Москвы и Тегерана носят стратегически важный и всеобъемлющий характер."Отношения с РФ носят стратегически важный и всеобъемлющий характер", - сказал иранский президент.

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