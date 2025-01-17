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Пезешкиан назвал отношения с Россией стратегически важными - РИА Новости, 17.01.2025
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14:24 17.01.2025 (обновлено: 14:34 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994198823.html
Пезешкиан назвал отношения с Россией стратегически важными
Пезешкиан назвал отношения с Россией стратегически важными - РИА Новости, 17.01.2025
Пезешкиан назвал отношения с Россией стратегически важными
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным, что отношения Москвы и Тегерана носят... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:24:00+03:00
2025-01-17T14:34:00+03:00
россия
иран
москва
масуд пезешкиан
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным, что отношения Москвы и Тегерана носят стратегически важный и всеобъемлющий характер."Отношения с РФ носят стратегически важный и всеобъемлющий характер", - сказал иранский президент.
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россия, иран, москва, масуд пезешкиан, владимир путин, в мире
Россия, Иран, Москва, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, В мире
Пезешкиан назвал отношения с Россией стратегически важными

Пезешкиан назвал отношения с Россией стратегически важными и всеобъемлющими

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в ходе переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным, что отношения Москвы и Тегерана носят стратегически важный и всеобъемлющий характер.
"Отношения с РФ носят стратегически важный и всеобъемлющий характер", - сказал иранский президент.
Переговоры Путина и президента Ирана Пезешкиана в Кремле - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Россия и Иран подпишут договор о стратегическом партнерстве
Вчера, 14:21
 
РоссияИранМоскваМасуд ПезешкианВладимир ПутинВ мире
 
 
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