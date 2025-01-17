https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994139934.html

Президент Ирана прибыл в Россию для переговоров с Путиным

Президент Ирана прибыл в Россию для переговоров с Путиным - РИА Новости, 17.01.2025

Президент Ирана прибыл в Россию для переговоров с Путиным

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2025

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владимир путин

масуд пезешкиан

сергей цивилев

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным, сообщил корреспондент РИА Новости.Иранского политика встречали в столичном аэропорту Внуково-2 министр энергетики Сергей Цивилев, замглавы МИД Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола ведомства Игорь Богдашев.Путин и Пезешкиан должны подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который призван заменить действующий между Россией и Ираном документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.В пресс-службе российского лидера уточнили, что политики на встрече могут обсудить иранскую ядерную программу и ситуацию в Закавказье.Кроме того, они уделят внимание положению дел на Ближнем Востоке, в том числе в зоне палестино-израильского конфликта и Сирии.

https://ria.ru/20250113/iran-1993411486.html

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москва

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иран

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Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Москву Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Россию, его самолет сел в столичном "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. В ходе визита у Пезешкиана запланирована встреча с Путиным. 2025-01-17T10:31 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, масуд пезешкиан, сергей цивилев, москва, россия, иран