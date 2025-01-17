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Президент Ирана прибыл в Россию для переговоров с Путиным
Президент Ирана прибыл в Россию для переговоров с Путиным - РИА Новости, 17.01.2025
Президент Ирана прибыл в Россию для переговоров с Путиным
Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:31:00+03:00
2025-01-17T10:31:00+03:00
2025-01-17T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Россию для переговоров с Владимиром Путиным, сообщил корреспондент РИА Новости.Иранского политика встречали в столичном аэропорту Внуково-2 министр энергетики Сергей Цивилев, замглавы МИД Андрей Руденко и глава департамента государственного протокола ведомства Игорь Богдашев.Путин и Пезешкиан должны подписать Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который призван заменить действующий между Россией и Ираном документ об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, подписанный в Москве еще в 2001 году.В пресс-службе российского лидера уточнили, что политики на встрече могут обсудить иранскую ядерную программу и ситуацию в Закавказье.Кроме того, они уделят внимание положению дел на Ближнем Востоке, в том числе в зоне палестино-израильского конфликта и Сирии.
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Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Москву
Президент Ирана Пезешкиан прибыл в Россию, его самолет сел в столичном "Внуково-2", передает корреспондент РИА Новости. В ходе визита у Пезешкиана запланирована встреча с Путиным.
2025-01-17T10:31
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владимир путин, масуд пезешкиан, сергей цивилев, москва, россия, иран
Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Сергей Цивилев, Москва, Россия, Иран