https://ria.ru/20250117/peskov-1994150113.html

В Кремле прокомментировали возможное продвижение Британии к границам России

В Кремле прокомментировали возможное продвижение Британии к границам России - РИА Новости, 17.01.2025

В Кремле прокомментировали возможное продвижение Британии к границам России

Великобритания является страной НАТО, возможное продвижение ее военной инфраструктуры к границам РФ не может не беспокоить, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:32:00+03:00

2025-01-17T11:32:00+03:00

2025-01-17T11:32:00+03:00

великобритания

россия

украина

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Великобритания является страной НАТО, возможное продвижение ее военной инфраструктуры к границам РФ не может не беспокоить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение её военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий", - сказал Песков журналистам. Ранее британское правительство сообщило, что Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках соглашения о "столетнем партнерстве" с Украиной. -0-

https://ria.ru/20250117/bazy-1994103092.html

великобритания

россия

украина

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2025

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великобритания, россия, украина, дмитрий песков, нато