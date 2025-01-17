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В Кремле прокомментировали возможное продвижение Британии к границам России - РИА Новости, 17.01.2025
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11:32 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/peskov-1994150113.html
В Кремле прокомментировали возможное продвижение Британии к границам России
В Кремле прокомментировали возможное продвижение Британии к границам России - РИА Новости, 17.01.2025
В Кремле прокомментировали возможное продвижение Британии к границам России
Великобритания является страной НАТО, возможное продвижение ее военной инфраструктуры к границам РФ не может не беспокоить, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:32:00+03:00
2025-01-17T11:32:00+03:00
великобритания
россия
украина
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Великобритания является страной НАТО, возможное продвижение ее военной инфраструктуры к границам РФ не может не беспокоить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение её военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий", - сказал Песков журналистам. Ранее британское правительство сообщило, что Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках соглашения о "столетнем партнерстве" с Украиной. -0-
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великобритания, россия, украина, дмитрий песков, нато
Великобритания, Россия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле прокомментировали возможное продвижение Британии к границам России

Песков: продвижение военной инфраструктуры Британии к границам РФ тревожит

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Великобритания является страной НАТО, возможное продвижение ее военной инфраструктуры к границам РФ не может не беспокоить, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение её военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий", - сказал Песков журналистам.
Ранее британское правительство сообщило, что Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках соглашения о "столетнем партнерстве" с Украиной. -0-
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Британия рассмотрит варианты размещения военных баз на Украине
Вчера, 02:03
 
ВеликобританияРоссияУкраинаДмитрий ПесковНАТО
 
 
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