https://ria.ru/20250117/peskov-1994149393.html
Вся страна ждет успехов на фронте, заявил Песков
Вся страна ждет успехов на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 17.01.2025
Вся страна ждет успехов на фронте, заявил Песков
Вся страна ждёт успехов на фронте, это важный фактор для воодушевления россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:28:00+03:00
2025-01-17T11:28:00+03:00
2025-01-17T11:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вся страна ждёт успехов на фронте, это важный фактор для воодушевления россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, вся страна ждет успехов на фронте. И, конечно, это является очень важным фактором для воодушевления наших сограждан",- сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240428/peskov-1942918399.html
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россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
Вся страна ждет успехов на фронте, заявил Песков
Песков: вся страна ждет успехов на фронте, это важно для воодушевления россиян