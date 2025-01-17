https://ria.ru/20250117/peskov-1994149393.html

Вся страна ждет успехов на фронте, заявил Песков

Вся страна ждет успехов на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 17.01.2025

Вся страна ждет успехов на фронте, заявил Песков

Вся страна ждёт успехов на фронте, это важный фактор для воодушевления россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:28:00+03:00

2025-01-17T11:28:00+03:00

2025-01-17T11:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вся страна ждёт успехов на фронте, это важный фактор для воодушевления россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, вся страна ждет успехов на фронте. И, конечно, это является очень важным фактором для воодушевления наших сограждан",- сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240428/peskov-1942918399.html

россия

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2025

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россия, дмитрий песков