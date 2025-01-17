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Вся страна ждет успехов на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 17.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:28 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/peskov-1994149393.html
Вся страна ждет успехов на фронте, заявил Песков
Вся страна ждет успехов на фронте, заявил Песков - РИА Новости, 17.01.2025
Вся страна ждет успехов на фронте, заявил Песков
Вся страна ждёт успехов на фронте, это важный фактор для воодушевления россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:28:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вся страна ждёт успехов на фронте, это важный фактор для воодушевления россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, вся страна ждет успехов на фронте. И, конечно, это является очень важным фактором для воодушевления наших сограждан",- сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков
Вся страна ждет успехов на фронте, заявил Песков

Песков: вся страна ждет успехов на фронте, это важно для воодушевления россиян

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вся страна ждёт успехов на фронте, это важный фактор для воодушевления россиян, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Конечно, вся страна ждет успехов на фронте. И, конечно, это является очень важным фактором для воодушевления наших сограждан",- сказал Песков журналистам.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий Песков
 
 
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