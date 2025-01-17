https://ria.ru/20250117/peskov-1994149142.html

В Кремле усомнились в изменении позиции США по санкциям

В Кремле усомнились в изменении позиции США по санкциям - РИА Новости, 17.01.2025

В Кремле усомнились в изменении позиции США по санкциям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают изменения позиции администрации США по санкционной политике, несмотря на... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:26:00+03:00

2025-01-17T11:26:00+03:00

2025-01-17T11:58:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают изменения позиции администрации США по санкционной политике, несмотря на заявления о готовности к диалогу.Журналист спросил Пескова, как в Кремле оценивают заявление избранного министра финансов США Скотта Бессента о готовности поддержать ужесточение санкций против российской нефтяной промышленности, если избранный президент США Дональд Трамп примет такое решение для принуждения России к переговорам по Украине."Было бы странно, если бы будущий министр не поддержал решение своего президента. Такого просто не может быть. В случае неподдержания он просто ушел бы в отставку. Американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это не для кого не секрет, здесь не нужно придаваться каким-то чрезмерным ожиданиям, никаких коренных изменений быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.Бессент ранее заявил о готовности поддержать ужесточение санкций против российских нефтяных компаний, если такое решение будет частью стратегии Трампа по завершению конфликта на Украине.

https://ria.ru/20250116/sanktsii-1994081313.html

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сша, украина, россия, дмитрий песков, дональд трамп, в мире