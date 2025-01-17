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В Кремле усомнились в изменении позиции США по санкциям - РИА Новости, 17.01.2025
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11:26 17.01.2025 (обновлено: 11:58 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/peskov-1994149142.html
В Кремле усомнились в изменении позиции США по санкциям
В Кремле усомнились в изменении позиции США по санкциям - РИА Новости, 17.01.2025
В Кремле усомнились в изменении позиции США по санкциям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают изменения позиции администрации США по санкционной политике, несмотря на... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:26:00+03:00
2025-01-17T11:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают изменения позиции администрации США по санкционной политике, несмотря на заявления о готовности к диалогу.Журналист спросил Пескова, как в Кремле оценивают заявление избранного министра финансов США Скотта Бессента о готовности поддержать ужесточение санкций против российской нефтяной промышленности, если избранный президент США Дональд Трамп примет такое решение для принуждения России к переговорам по Украине."Было бы странно, если бы будущий министр не поддержал решение своего президента. Такого просто не может быть. В случае неподдержания он просто ушел бы в отставку. Американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это не для кого не секрет, здесь не нужно придаваться каким-то чрезмерным ожиданиям, никаких коренных изменений быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.Бессент ранее заявил о готовности поддержать ужесточение санкций против российских нефтяных компаний, если такое решение будет частью стратегии Трампа по завершению конфликта на Украине.
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сша, украина, россия, дмитрий песков, дональд трамп, в мире
США, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, В мире
В Кремле усомнились в изменении позиции США по санкциям

Песков: в Кремле не ожидают изменения позиции администрации США по санкциям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ожидают изменения позиции администрации США по санкционной политике, несмотря на заявления о готовности к диалогу.
Журналист спросил Пескова, как в Кремле оценивают заявление избранного министра финансов США Скотта Бессента о готовности поддержать ужесточение санкций против российской нефтяной промышленности, если избранный президент США Дональд Трамп примет такое решение для принуждения России к переговорам по Украине.
"Было бы странно, если бы будущий министр не поддержал решение своего президента. Такого просто не может быть. В случае неподдержания он просто ушел бы в отставку. Американская администрация при определенном декларировании политической воли к диалогу существенно не изменит своего характера в этом плане, это не для кого не секрет, здесь не нужно придаваться каким-то чрезмерным ожиданиям, никаких коренных изменений быть не может", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.
Бессент ранее заявил о готовности поддержать ужесточение санкций против российских нефтяных компаний, если такое решение будет частью стратегии Трампа по завершению конфликта на Украине.
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