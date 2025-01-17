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Путин и Пезешкиан начали переговоры - РИА Новости, 17.01.2025
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14:13 17.01.2025 (обновлено: 14:27 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/peregovory-1994195044.html
Путин и Пезешкиан начали переговоры
Путин и Пезешкиан начали переговоры - РИА Новости, 17.01.2025
Путин и Пезешкиан начали переговоры
Президент России Владимир Путин встретился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:13:00+03:00
2025-01-17T14:27:00+03:00
в мире
россия
иран
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Лидер Ирана находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате.Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Представитель Кремля сообщил, что также запланирована пресс-конференция - лидеры сделают свои заявления для СМИ по итогам переговоров и, возможно, ответят на несколько вопросов.На встрече в Кремле президенты планируют поговорить о перспективах расширения двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.Как ожидается, будут затронуты также ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. Лидеры могут обсудить развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, в Закавказье, а также положение дел вокруг иранской ядерной программы, уточнили в пресс-службе президента РФ.С российской стороны во встрече лидеров участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Виталий Савельев, помощник президента России Юрий Ушаков, министр энергетики РФ, сопредседатель постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Сергей Цивилев и посол России в Иране Алексей Дедов.В составе иранской делегации на переговорах - глава МИД Сейед Аббас Аракчи, руководитель администрации президента Ирана Мохсен Хаджи Мирзаи, министр нефти Ирана, сопредседатель российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Мохсен Пакнежад, советник президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи, посол Ирана в РФ Казем Джалали.
https://ria.ru/20250117/mishustin-1994181263.html
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Переговоры Путина и президента Ирана Пезешкиана в Кремле
Путин и президент Ирана Пезешкиан начали переговоры в Кремле. Российский лидер отметил, что этот визит имеет особое значение, так как будет подписан большой договор о стратегическом партнерстве с Ираном. По словам Путина, этот документ придаст дополнительный импульс по всем направлениям сотрудничества между странами.
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в мире, россия, иран, ближний восток, масуд пезешкиан, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Иран, Ближний Восток, Масуд Пезешкиан, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин и Пезешкиан начали переговоры

Путин и Пезешкиан начали переговоры в Кремле

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Лидер Ирана находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. Переговоры на высшем уровне начнутся в узком составе, а затем продолжатся в расширенном формате.
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Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после встречи ожидается подписание ряда документов, включая и большой договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Представитель Кремля сообщил, что также запланирована пресс-конференция - лидеры сделают свои заявления для СМИ по итогам переговоров и, возможно, ответят на несколько вопросов.
На встрече в Кремле президенты планируют поговорить о перспективах расширения двустороннего сотрудничества в торгово-инвестиционной, транспортно-логистической и гуманитарной сферах.
Как ожидается, будут затронуты также ключевые вопросы глобальной и региональной повестки дня, представляющие взаимный интерес. Лидеры могут обсудить развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта, в Закавказье, а также положение дел вокруг иранской ядерной программы, уточнили в пресс-службе президента РФ.
С российской стороны во встрече лидеров участвуют глава МИД РФ Сергей Лавров, вице-премьер Виталий Савельев, помощник президента России Юрий Ушаков, министр энергетики РФ, сопредседатель постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Сергей Цивилев и посол России в Иране Алексей Дедов.
В составе иранской делегации на переговорах - глава МИД Сейед Аббас Аракчи, руководитель администрации президента Ирана Мохсен Хаджи Мирзаи, министр нефти Ирана, сопредседатель российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Мохсен Пакнежад, советник президента Ирана по политическим вопросам Мехди Санаи, посол Ирана в РФ Казем Джалали.
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