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Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
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12:46 17.01.2025 (обновлено: 15:18 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/peregovory-1994175711.html
Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана
Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана
Премьер-министр Михаил Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:46:00+03:00
2025-01-17T15:18:00+03:00
россия
иран
масуд пезешкиан
михаил мишустин
алексей оверчук
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил корреспондент РИА Новости.В пятницу он прибыл в Россию с официальным визитом.На встрече с российской стороны присутствуют:В составе иранской делегации глава МИД республики Аббас Аракчи, посол в России Казем Джалали, руководители министерств.После встречи с российским премьером Пезешкиан проведет переговоры с Владимиром Путиным, они подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Кроме того, президенты обсудят иранскую ядерную программу, ситуацию в Закавказье, уделят внимание положению дел на Ближнем Востоке, в том числе в зоне палестино-израильского конфликта и Сирии.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, после переговоров российский лидер планирует ответить на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994167281.html
https://ria.ru/20250106/iran-1992637620.html
https://ria.ru/20250115/posol-1993882101.html
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россия, иран, масуд пезешкиан, михаил мишустин, алексей оверчук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, закавказье, ржд
Россия, Иран, Масуд Пезешкиан, Михаил Мишустин, Алексей Оверчук, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Закавказье, РЖД
Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана

Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана Пезешкианом

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Премьер-министр Михаил Мишустин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Михаил Мишустин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил корреспондент РИА Новости.
В пятницу он прибыл в Россию с официальным визитом.
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Вчера, 12:34
На встрече с российской стороны присутствуют:
  • вице-премьеры Алексей Оверчук и Виталий Савельев;
  • посол России в Иране Алексей Дедов;
  • министры: сельского хозяйства — Оксана Лут, транспорта — Роман Старовойт, энергетики — Сергей Цивилев;
  • гендиректор РЖД Олег Белозеров;
  • глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В составе иранской делегации глава МИД республики Аббас Аракчи, посол в России Казем Джалали, руководители министерств.
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6 января, 08:38
После встречи с российским премьером Пезешкиан проведет переговоры с Владимиром Путиным, они подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Кроме того, президенты обсудят иранскую ядерную программу, ситуацию в Закавказье, уделят внимание положению дел на Ближнем Востоке, в том числе в зоне палестино-израильского конфликта и Сирии.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, после переговоров российский лидер планирует ответить на вопросы журналистов.
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15 января, 17:17
 
РоссияИранМасуд ПезешкианМихаил МишустинАлексей ОверчукГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В миреЗакавказьеРЖД
 
 
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