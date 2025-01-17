https://ria.ru/20250117/peregovory-1994175711.html

Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана

Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана - РИА Новости, 17.01.2025

Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана

Премьер-министр Михаил Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:46:00+03:00

2025-01-17T12:46:00+03:00

2025-01-17T15:18:00+03:00

россия

иран

масуд пезешкиан

михаил мишустин

алексей оверчук

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил корреспондент РИА Новости.В пятницу он прибыл в Россию с официальным визитом.На встрече с российской стороны присутствуют:В составе иранской делегации глава МИД республики Аббас Аракчи, посол в России Казем Джалали, руководители министерств.После встречи с российским премьером Пезешкиан проведет переговоры с Владимиром Путиным, они подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Кроме того, президенты обсудят иранскую ядерную программу, ситуацию в Закавказье, уделят внимание положению дел на Ближнем Востоке, в том числе в зоне палестино-израильского конфликта и Сирии.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, после переговоров российский лидер планирует ответить на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994167281.html

https://ria.ru/20250106/iran-1992637620.html

https://ria.ru/20250115/posol-1993882101.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, иран, масуд пезешкиан, михаил мишустин, алексей оверчук, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, закавказье, ржд