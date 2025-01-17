Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана
Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана Пезешкианом
© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Премьер-министр Михаил Мишустин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин проводит переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщил корреспондент РИА Новости.
В пятницу он прибыл в Россию с официальным визитом.
На встрече с российской стороны присутствуют:
- вице-премьеры Алексей Оверчук и Виталий Савельев;
- посол России в Иране Алексей Дедов;
- министры: сельского хозяйства — Оксана Лут, транспорта — Роман Старовойт, энергетики — Сергей Цивилев;
- гендиректор РЖД Олег Белозеров;
- глава "Росатома" Алексей Лихачев.
В составе иранской делегации глава МИД республики Аббас Аракчи, посол в России Казем Джалали, руководители министерств.
После встречи с российским премьером Пезешкиан проведет переговоры с Владимиром Путиным, они подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
Кроме того, президенты обсудят иранскую ядерную программу, ситуацию в Закавказье, уделят внимание положению дел на Ближнем Востоке, в том числе в зоне палестино-израильского конфликта и Сирии.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, после переговоров российский лидер планирует ответить на вопросы журналистов.