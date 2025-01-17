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Путин и Пашинян обсудили шаги Армении в отношении Евросоюза

Путин и Пашинян обсудили шаги Армении в отношении Евросоюза - РИА Новости, 17.01.2025

Путин и Пашинян обсудили шаги Армении в отношении Евросоюза

Президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили шаги Еревана в отношении ЕС, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:46:00+03:00

2025-01-17T12:46:00+03:00

2025-01-17T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили шаги Еревана в отношении ЕС, сообщила пресс-служба Кремля."Никол Пашинян пояснил ситуацию, связанную с недавними шагами Еревана в контексте отношений с Евросоюзом. Российский лидер дал соответствующие комментарии и оценки", — говорится в публикации.Кроме того, Путин и Пашинян поговорили о сотрудничестве в сфере энергетики в продолжение заседания ВЕЭС, проведенного в минувшем декабре."Констатированы весомые практические выгоды от совместной работы в рамках ЕврАзЭС, в том числе для экономики Армении", — отметили в пресс-службе Кремля.Телефонный разговор состоялся по инициативе армянского премьера.Законопроект о присоединении Армении к ЕСНа прошлой неделе армянское правительство поддержало законодательную инициативу прозападных сил о начале процесса присоединения республики к Евросоюзу, которую рассмотрит парламент.Комментируя ситуацию, Пашинян сказал, что это не означает членства страны в ЕС, так как вопрос может быть решен только на референдуме, кроме того, он призвал разработать соответствующую дорожную карту.При этом министр экономики Армении Геворг Папоян отметил, что Ереван не собирается выходить из ЕАЭС.Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что членство Армении в Евросоюзе несовместимо с одновременным участием в ЕАЭС.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что прежде чем говорить о возможном членстве Армении в Евросоюзе, нужно понять позицию Брюсселя по этому вопросу. Он привел в пример Турцию, которая десятилетиями сохраняет ориентацию на вхождение в ЕС, но не находит взаимности.Армения и СШАНа этой неделе глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне документ о создании совместной комиссии по стратегическому партнерству. Как заявил армянский министр, соглашение касается широкого спектра сфер, включая укрепление связей в экономике и энергетике, углубление оборонного сотрудничества, развитие инноваций и высоких технологий, а также расширение контактов между людьми.Кроме того, Ереван заявил о начале переговоров по соглашению о сотрудничестве с США в области атомной энергетики. Армения также намерена присоединиться к глобальной коалиции стран по борьбе с террористической группировкой ИГ*.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал суверенным правом Армении развивать отношения со всеми странами, в том числе с США. При этом он подчеркнул, что Вашингтон никогда не играл стабилизирующую роль на Южном Кавказе.* Запрещенная в России террористическая группировка.

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