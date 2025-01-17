https://ria.ru/20250117/ostafevo-1994166618.html

СК: поджигатели вертолета в Остафьево снимали преступление на видео

СК: поджигатели вертолета в Остафьево снимали преступление на видео - РИА Новости, 17.01.2025

СК: поджигатели вертолета в Остафьево снимали преступление на видео

Поджигатели вертолета в 2024 году на аэродроме Остафьево снимали свое преступление на видео, а после опубликовали его в мессенджере от имени Главного управления РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:29:00+03:00

2025-01-17T12:29:00+03:00

2025-01-17T17:16:00+03:00

украина

россия

москва

безопасность

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1e/1943167434_0:167:656:536_1920x0_80_0_0_77cf13d00b0ed635ae9ce8fec2be37d3.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Поджигатели вертолета в 2024 году на аэродроме Остафьево снимали свое преступление на видео, а после опубликовали его в мессенджере от имени Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.В апреле прошлого года был подожжен вертолет на аэродроме Остафьево в Новой Москве. Арестованы пятеро обвиняемых в терроризме. Как сообщали РИА Новости в Дорогомиловском суде, организатором был Станислав Хамидулин, завербованный спецслужбами Украины, который привлек четырех граждан России, пообещав им заплатить."Свое преступление они снимали на видео, которое в дальнейшем опубликовали в одном из мессенджеров от имени Главного управления разведки Украины", — сказал Козлов. По его данным, они действовали по указанию неустановленного лица в интересах Украины.

https://ria.ru/20250117/agent-1994147902.html

украина

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, москва, безопасность, следственный комитет россии (ск рф)