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СК: поджигатели вертолета в Остафьево снимали преступление на видео - РИА Новости, 17.01.2025
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12:29 17.01.2025 (обновлено: 17:16 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/ostafevo-1994166618.html
СК: поджигатели вертолета в Остафьево снимали преступление на видео
СК: поджигатели вертолета в Остафьево снимали преступление на видео - РИА Новости, 17.01.2025
СК: поджигатели вертолета в Остафьево снимали преступление на видео
Поджигатели вертолета в 2024 году на аэродроме Остафьево снимали свое преступление на видео, а после опубликовали его в мессенджере от имени Главного управления РИА Новости, 17.01.2025
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Поджигатели вертолета в 2024 году на аэродроме Остафьево снимали свое преступление на видео, а после опубликовали его в мессенджере от имени Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.В апреле прошлого года был подожжен вертолет на аэродроме Остафьево в Новой Москве. Арестованы пятеро обвиняемых в терроризме. Как сообщали РИА Новости в Дорогомиловском суде, организатором был Станислав Хамидулин, завербованный спецслужбами Украины, который привлек четырех граждан России, пообещав им заплатить."Свое преступление они снимали на видео, которое в дальнейшем опубликовали в одном из мессенджеров от имени Главного управления разведки Украины", — сказал Козлов. По его данным, они действовали по указанию неустановленного лица в интересах Украины.
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украина, россия, москва, безопасность, следственный комитет россии (ск рф)
Украина, Россия, Москва, Безопасность, Следственный комитет России (СК РФ)
СК: поджигатели вертолета в Остафьево снимали преступление на видео

СК: поджигатели вертолета в Остафьево опубликовали видео от имени ГУР Украины

© Суды общей юрисдикции города МосквыСтанислав Хамидулин, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево, в Дорогомиловском суде города Москвы
Станислав Хамидулин, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево, в Дорогомиловском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Суды общей юрисдикции города Москвы
Станислав Хамидулин, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево, в Дорогомиловском суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Поджигатели вертолета в 2024 году на аэродроме Остафьево снимали свое преступление на видео, а после опубликовали его в мессенджере от имени Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.
В апреле прошлого года был подожжен вертолет на аэродроме Остафьево в Новой Москве. Арестованы пятеро обвиняемых в терроризме. Как сообщали РИА Новости в Дорогомиловском суде, организатором был Станислав Хамидулин, завербованный спецслужбами Украины, который привлек четырех граждан России, пообещав им заплатить.
"Свое преступление они снимали на видео, которое в дальнейшем опубликовали в одном из мессенджеров от имени Главного управления разведки Украины", — сказал Козлов.
По его данным, они действовали по указанию неустановленного лица в интересах Украины.
Задержание жителя Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота. - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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