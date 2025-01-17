СК: поджигатели вертолета в Остафьево снимали преступление на видео
СК: поджигатели вертолета в Остафьево опубликовали видео от имени ГУР Украины
© Суды общей юрисдикции города МосквыСтанислав Хамидулин, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево, в Дорогомиловском суде города Москвы
© Суды общей юрисдикции города Москвы
Станислав Хамидулин, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево, в Дорогомиловском суде города Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Поджигатели вертолета в 2024 году на аэродроме Остафьево снимали свое преступление на видео, а после опубликовали его в мессенджере от имени Главного управления разведки Минобороны Украины, рассказал в интервью РИА Новости первый заместитель руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ Виктор Козлов.
В апреле прошлого года был подожжен вертолет на аэродроме Остафьево в Новой Москве. Арестованы пятеро обвиняемых в терроризме. Как сообщали РИА Новости в Дорогомиловском суде, организатором был Станислав Хамидулин, завербованный спецслужбами Украины, который привлек четырех граждан России, пообещав им заплатить.
"Свое преступление они снимали на видео, которое в дальнейшем опубликовали в одном из мессенджеров от имени Главного управления разведки Украины", — сказал Козлов.
По его данным, они действовали по указанию неустановленного лица в интересах Украины.