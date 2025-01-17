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СМИ: особняк из фильмов "Один дома" продали за 5,5 миллионов долларов - РИА Новости, 17.01.2025
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07:28 17.01.2025 (обновлено: 07:59 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/osobnyak-1994116644.html
СМИ: особняк из фильмов "Один дома" продали за 5,5 миллионов долларов
СМИ: особняк из фильмов "Один дома" продали за 5,5 миллионов долларов - РИА Новости, 17.01.2025
СМИ: особняк из фильмов "Один дома" продали за 5,5 миллионов долларов
Особняк из фильмов "Один дома" продан за 5,5 миллионов долларов, сообщает портал TMZ. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T07:28:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Особняк из фильмов "Один дома" продан за 5,5 миллионов долларов, сообщает портал TMZ. По данным портала, особняк был выставлен на продажу в мае 2024 года за 5,25 миллионов долларов. "Знаменитый особняк из фильма "Один дома" официально продан за 5,5 миллионов долларов... после менее чем года нахождения на рынке", - говорится в сообщении. Согласно информации на портале, в фильм попал только внешний фасад дома, поскольку внутри было слишком тесно для всей съёмочной группы, поэтому создатели фильма построили большую двухэтажную студию внутри здания бывшей школы неподалёку. Отмечается, что дом просторный, в нём есть пять спален, шесть ванных комнат, высококачественный кинотеатр и даже первоклассная крытая спортивная площадка. "Идеальное место, чтобы укрыться от любых потенциальных грабителей", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20250109/pozhar-1992871983.html
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СМИ: особняк из фильмов "Один дома" продали за 5,5 миллионов долларов

TMZ: особняк из фильмов "Один дома" продали за 5,5 миллионов долларов

© 20th Century Fox Film Corporation (1990)Кадр из фильма "Один дома"
Кадр из фильма Один дома - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)
Кадр из фильма "Один дома". Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Особняк из фильмов "Один дома" продан за 5,5 миллионов долларов, сообщает портал TMZ.
По данным портала, особняк был выставлен на продажу в мае 2024 года за 5,25 миллионов долларов.
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"Знаменитый особняк из фильма "Один дома" официально продан за 5,5 миллионов долларов... после менее чем года нахождения на рынке", - говорится в сообщении.
Согласно информации на портале, в фильм попал только внешний фасад дома, поскольку внутри было слишком тесно для всей съёмочной группы, поэтому создатели фильма построили большую двухэтажную студию внутри здания бывшей школы неподалёку.
Отмечается, что дом просторный, в нём есть пять спален, шесть ванных комнат, высококачественный кинотеатр и даже первоклассная крытая спортивная площадка.
"Идеальное место, чтобы укрыться от любых потенциальных грабителей", - добавляется в сообщении.
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