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Завершено расследование дела кричавшей о ненависти к русским москвички
Завершено расследование дела кричавшей о ненависти к русским москвички - РИА Новости, 17.01.2025
Завершено расследование дела кричавшей о ненависти к русским москвички
Завершено предварительное расследование уголовного дела Яны Джоган, которая в прошлом году оскорбила строителей по национальному признаку и угрожала им... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T06:18:00+03:00
2025-01-17T06:18:00+03:00
2025-01-17T06:54:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Завершено предварительное расследование уголовного дела Яны Джоган, которая в прошлом году оскорбила строителей по национальному признаку и угрожала им пневматическим пистолетом, сообщила РИА Новости адвокат Елена Пономарева. "Предварительное расследование закончено, нас об этом уведомили", — сказала она. По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и не менее двух раз выстрелив холостыми в сторону мужчин. Полиция возбудила против нее уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Джоган 37 лет, она уроженка Москвы, гражданка России. По данным полиции, вину признала. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет. По решению суда она содержится под стражей. Кроме того, ранее суд оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.
https://ria.ru/20250117/podzhog-1994101856.html
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Происшествия, Россия, Москва
Завершено расследование дела кричавшей о ненависти к русским москвички
Расследование дела москвички Джоган, кричавшей о ненависти к русским, завершили
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Завершено предварительное расследование уголовного дела Яны Джоган, которая в прошлом году оскорбила строителей по национальному признаку и угрожала им пневматическим пистолетом, сообщила РИА Новости адвокат Елена Пономарева.
"Предварительное расследование закончено, нас об этом уведомили", — сказала она.
По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и не менее двух раз выстрелив холостыми в сторону мужчин.
Полиция возбудила против нее уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ
(Хулиганство). Джоган 37 лет, она уроженка Москвы
, гражданка России. По данным полиции, вину признала. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет. По решению суда она содержится под стражей.
Кроме того, ранее суд оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.