Лондон и Киев договорились углубить сотрудничество в области вооружений
Британия и Украина будут сотрудничать в области дальнобойного вооружения
© AP Photo / Efrem LukatskyПредприятие "Южмаш" в Днепре
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Предприятие "Южмаш" в Днепре. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Великобритания и Украина договорились углубить сотрудничество в области вооружений для дальних ударов, сообщило британское правительство.
В четверг правительство Великобритании опубликовало соглашение о "столетнем партнерстве" с Украиной.
"Мы будем осуществлять совместные проекты по созданию оборонного потенциала… Мы также будем углублять сотрудничество в области вооружений для дальних ударов, комплексной противовоздушной и противоракетной обороны и создания арсеналов вооружений для поддержки сдерживания", - говорится в декларации, которая является приложением к соглашению.
Ранее британский премьер Кир Стармер, посетивший в четверг Киев с необъявленным визитом, заявил, что что Лондон будет играть "полноценную роль" в любых мирных переговорах по Украине, в том числе путем развертывания там британских войск для поддержания мира.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.