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Лондон и Киев договорились углубить сотрудничество в области вооружений - РИА Новости, 17.01.2025
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01:44 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/oruzhie-1994102620.html
Лондон и Киев договорились углубить сотрудничество в области вооружений
Лондон и Киев договорились углубить сотрудничество в области вооружений - РИА Новости, 17.01.2025
Лондон и Киев договорились углубить сотрудничество в области вооружений
Великобритания и Украина договорились углубить сотрудничество в области вооружений для дальних ударов, сообщило британское правительство. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T01:44:00+03:00
2025-01-17T01:44:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Великобритания и Украина договорились углубить сотрудничество в области вооружений для дальних ударов, сообщило британское правительство.В четверг правительство Великобритании опубликовало соглашение о "столетнем партнерстве" с Украиной."Мы будем осуществлять совместные проекты по созданию оборонного потенциала… Мы также будем углублять сотрудничество в области вооружений для дальних ударов, комплексной противовоздушной и противоракетной обороны и создания арсеналов вооружений для поддержки сдерживания", - говорится в декларации, которая является приложением к соглашению.Ранее британский премьер Кир Стармер, посетивший в четверг Киев с необъявленным визитом, заявил, что что Лондон будет играть "полноценную роль" в любых мирных переговорах по Украине, в том числе путем развертывания там британских войск для поддержания мира.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250117/britaniya-1994101065.html
https://ria.ru/20250116/zelenskij-1994094742.html
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лондон, киев, украина, великобритания, россия, кир стармер, сергей лавров, нато
Лондон, Киев, Украина, Великобритания, Россия, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО
Лондон и Киев договорились углубить сотрудничество в области вооружений

Британия и Украина будут сотрудничать в области дальнобойного вооружения

© AP Photo / Efrem LukatskyПредприятие "Южмаш" в Днепре
Предприятие Южмаш в Днепре - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Предприятие "Южмаш" в Днепре. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Великобритания и Украина договорились углубить сотрудничество в области вооружений для дальних ударов, сообщило британское правительство.
В четверг правительство Великобритании опубликовало соглашение о "столетнем партнерстве" с Украиной.
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Британия изучит варианты размещения военных баз на Украине
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"Мы будем осуществлять совместные проекты по созданию оборонного потенциала… Мы также будем углублять сотрудничество в области вооружений для дальних ударов, комплексной противовоздушной и противоракетной обороны и создания арсеналов вооружений для поддержки сдерживания", - говорится в декларации, которая является приложением к соглашению.
Ранее британский премьер Кир Стармер, посетивший в четверг Киев с необъявленным визитом, заявил, что что Лондон будет играть "полноценную роль" в любых мирных переговорах по Украине, в том числе путем развертывания там британских войск для поддержания мира.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Вчера, 23:07
 
ЛондонКиевУкраинаВеликобританияРоссияКир СтармерСергей ЛавровНАТО
 
 
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