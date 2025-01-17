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Орбан призвал защитить "Турецкий поток" от возможных угроз - РИА Новости, 17.01.2025
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12:37 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/orban-1994169633.html
Орбан призвал защитить "Турецкий поток" от возможных угроз
Орбан призвал защитить "Турецкий поток" от возможных угроз - РИА Новости, 17.01.2025
Орбан призвал защитить "Турецкий поток" от возможных угроз
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал всеми средствами защитить газопровод "Турецкий поток" от возможных угроз, поскольку перекрытие этой "артерии"... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:37:00+03:00
2025-01-17T12:37:00+03:00
венгрия
украина
будапешт
виктор орбан
петер сийярто
газпром
нафтогаз украины
турецкий поток
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БУДАПЕШТ, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал всеми средствами защитить газопровод "Турецкий поток" от возможных угроз, поскольку перекрытие этой "артерии" сорвет экономические планы Венгрии. "Не случайно, что Украина прекратила транзит газа через свою территорию, но мы годами ранее построили южный альтернативный маршрут. Вижу, что сейчас и его пытаются перекрыть. Всеми, подчеркиваю, всеми средствами надо воспрепятстовать тому, чтобы Венгрии перерезали эту артерию, "Турецкий поток" надо защитить, он должен работать. Иначе мы не сможем реализовать наши экономические планы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что атака на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" должна рассматриваться как нападение на суверенитет стран-получателей газа. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Будапешт импортирует газ в основном через "Турецкий поток", поэтому из-за возможного прекращения транзита газа через Украину "не переживает". "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение. Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
https://ria.ru/20250112/sanktsii-1993342193.html
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венгрия, украина, будапешт, виктор орбан, петер сийярто, газпром, нафтогаз украины, турецкий поток, балканский поток, в мире
Венгрия, Украина, Будапешт, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Газпром, Нафтогаз Украины, Турецкий поток, Балканский поток, В мире
Орбан призвал защитить "Турецкий поток" от возможных угроз

Орбан призвал всеми средствами защитить "Турецкий поток" от возможных угроз

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал всеми средствами защитить газопровод "Турецкий поток" от возможных угроз, поскольку перекрытие этой "артерии" сорвет экономические планы Венгрии.
"Не случайно, что Украина прекратила транзит газа через свою территорию, но мы годами ранее построили южный альтернативный маршрут. Вижу, что сейчас и его пытаются перекрыть. Всеми, подчеркиваю, всеми средствами надо воспрепятстовать тому, чтобы Венгрии перерезали эту артерию, "Турецкий поток" надо защитить, он должен работать. Иначе мы не сможем реализовать наши экономические планы", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что атака на компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток" должна рассматриваться как нападение на суверенитет стран-получателей газа. Власти Венгрии неоднократно заявляли, что Будапешт импортирует газ в основном через "Турецкий поток", поэтому из-за возможного прекращения транзита газа через Украину "не переживает".
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
Единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев без транзита останется "Балканский поток", который принимает газ из "Турецкого потока". Ежегодно по нему поставляется примерно 14-15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.
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ВенгрияУкраинаБудапештВиктор ОрбанПетер СийяртоГазпромНафтогаз УкраиныТурецкий потокБалканский потокВ мире
 
 
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