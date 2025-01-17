https://ria.ru/20250117/orban-1994162092.html

Украина уже не существует без западных денег, заявил Орбан

Украина уже не существует без западных денег, заявил Орбан - РИА Новости, 17.01.2025

Украина уже не существует без западных денег, заявил Орбан

Украины уже не существует без западных денег, от экономической деятельности остались руины, а вступление страны в ЕС несло бы большую угрозу для европейской... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:12:00+03:00

2025-01-17T12:12:00+03:00

2025-01-17T12:12:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 17 янв - РИА Новости. Украины уже не существует без западных денег, от экономической деятельности остались руины, а вступление страны в ЕС несло бы большую угрозу для европейской экономики и сельского хозяйства, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Если говорить о послевоенном периоде, то надо понимать, что Украина для европейской экономики - очень серьезный вызов и даже угроза... Если в Брюсселе не возобладает здравый смысл и Украина присоединится к европейской экономике, как этого сейчас хочет Брюссель, то венгерские аграрии могут закрывать лавочку. И польские могут закрывать лавочку, и французским запросто тоже придется", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер уточнил, что при теоретическом вступлении Украины в ЕС понадобятся "серьезные защитные меры" в области сельского хозяйства, чтобы украинские продукты по низким ценам не разрушили европейский рынок. "Но и помимо сельского хозяйства экономическое сотрудничество с Украиной вызывает ряд вопросов, и пока что я вижу гораздо больше опасностей, чем возможностей с точки зрения Венгрии... Мы говорим о стране, которая не может стоять на ногах. Без западных денег страны уже нет. Экономической деятельности, которая могла бы внести положительный вклад в европейскую экономику, пока нет, есть только руины", - отметил Орбан. Ранее Орбан заявил, что Европа и США в общей сложности потратили на Украину 310 миллиардов евро, это "кошмарная" сумма, если бы эти деньги вложили в европейскую экономику, европейцы сегодня жили бы гораздо лучше, можно было бы "сотворить чудеса". Ранее Орбан в беседе с экс-канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем заявил, что самый идеальный вариант для Украины - стать буферной зоной между Россией и блоком НАТО, иначе украинцы потеряют свою страну. Венгерский премьер также неоднократно отмечал, что экономика Украины рухнула и существует только за счет финансирования Европы и США.

https://ria.ru/20241220/ukraina-1990427197.html

https://ria.ru/20250117/dizen-1994125136.html

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украина, венгрия, брюссель, виктор орбан, евросоюз, нато, в мире