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Орбан заявил, что Евросоюзу пора "выкинуть санкции из окна" - РИА Новости, 17.01.2025
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10:10 17.01.2025 (обновлено: 11:46 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/orban-1994136182.html
Орбан заявил, что Евросоюзу пора "выкинуть санкции из окна"
Орбан заявил, что Евросоюзу пора "выкинуть санкции из окна" - РИА Новости, 17.01.2025
Орбан заявил, что Евросоюзу пора "выкинуть санкции из окна"
Со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:10:00+03:00
2025-01-17T11:46:00+03:00
россия
евросоюз
виктор орбан
в мире
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БУДАПЕШТ, 17 янв - РИА Новости. Со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан."Сейчас самое важное, чтобы Евросоюз приспособился к изменившейся ситуации, потому что (с приходом Трампа - ред.) начинается новая эпоха... Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений... Нам надо над этим работать", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Венгерский премьер уточнил, что "заканчиваются горькие, тяжелые и потерпевшие болезненные поражения четыре года правления демократов в США", которые начались с того, что у Трампа "обманом украли" победу на выборах в 2020 году, а сейчас в венгерско-американских отношениях грядет "фантастический период".В декабре 2024 года агентство Блумберг передавало, что Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января.Венгерский премьер ранее заявлял, что санкции против России надо как можно скорее и в максимально полном объёме отменить, но в ЕС с этим согласны всего пара стран.
https://ria.ru/20250117/slovakiya-1994115240.html
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россия, евросоюз, виктор орбан, в мире
Россия, Евросоюз, Виктор Орбан, В мире
Орбан заявил, что Евросоюзу пора "выкинуть санкции из окна"

Орбан заявил, что Евросоюзу с приходом Трампа пора "выкинуть санкции из окна"

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан . Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 янв - РИА Новости. Со вступлением в должность избранного президента США Дональда Трампа начинается новая эпоха, Евросоюзу пришло время "выкинуть санкции в окно" и установить отношения с РФ без них, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Сейчас самое важное, чтобы Евросоюз приспособился к изменившейся ситуации, потому что (с приходом Трампа - ред.) начинается новая эпоха... Время выкинуть санкции в окно и выстроить с Россией бессанкционный порядок отношений... Нам надо над этим работать", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
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Венгерский премьер уточнил, что "заканчиваются горькие, тяжелые и потерпевшие болезненные поражения четыре года правления демократов в США", которые начались с того, что у Трампа "обманом украли" победу на выборах в 2020 году, а сейчас в венгерско-американских отношениях грядет "фантастический период".
В декабре 2024 года агентство Блумберг передавало, что Орбан заявил лидерам Евросоюза, что примет решение о том, поддерживать ли продление санкций против России, после инаугурации американского президента Дональда Трампа 20 января.
Венгерский премьер ранее заявлял, что санкции против России надо как можно скорее и в максимально полном объёме отменить, но в ЕС с этим согласны всего пара стран.
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