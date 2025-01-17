https://ria.ru/20250117/opros-1994188857.html

Опрос показал, сколько украинцев ждут окончания конфликта к концу 2025 года

Опрос показал, сколько украинцев ждут окончания конфликта к концу 2025 года - РИА Новости, 17.01.2025

Опрос показал, сколько украинцев ждут окончания конфликта к концу 2025 года

Доля граждан Украины, ожидающих завершения конфликта к концу 2025 года, выросла до 37%, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской исследовательской РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T13:48:00+03:00

2025-01-17T13:48:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Доля граждан Украины, ожидающих завершения конфликта к концу 2025 года, выросла до 37%, свидетельствуют данные опроса, проведенного украинской исследовательской компанией Gradus Research. В прошлом году 26% украинцев, согласно аналогичному опросу, считали что конфликт Украины и РФ завершится в конце 2025 года. "Под влиянием риторики новоизбранного президента США наблюдаем значительное повышение ожиданий завершения войны до конца 2025 года. Двадцать шесть процентов респондентов в 2024 считали, что война завершится к концу 2024 года - концу 2025 года, зато в последней волне (исследований – ред.) доля респондентов, ожидающих завершения войны к концу 2025 года, выросла до 37%", - говорится в тексте опроса, опубликованном на сайте Gradus Research. Еще 31% респондентов считает, что активные боевые действия растянутся на годы, а 31% опрошенных и вовсе затруднились ответить на вопрос. В то же время граждане Украины сохраняют определенный оптимизм относительно будущего Украины после конфликта — 42% опрошенных убеждены, что страна станет сильнее. При этом 38% респондентов считает, что Украина вернется к нормальной жизни спустя более пять лет, 19% думают, что на это уйдет до пяти лет, 13% украинцев отводят на возвращение к нормальной жизни - год-два, 15% респондентов - до года. Опрос проводился с 23 по 25 декабря 2024 методом анкетирования. Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Опрошены 1,1 тысячи респондентов.

https://ria.ru/20240723/opros-1961444022.html

https://ria.ru/20241114/opros-1983770645.html

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