https://ria.ru/20250117/obstrel-1994099293.html

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.01.2025

Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 50 боеприпасов, сообщило управление администрации главы РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T00:22:00+03:00

2025-01-17T00:22:00+03:00

2025-01-17T00:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 50 боеприпасов, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Восемнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Восемнадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 50 боеприпасов. По данным управления, в результате обстрелов три мирных жителя получили ранения. В предыдущие сутки было зафиксировано 32 обстрела.

https://ria.ru/20250116/kiev-1994098276.html

донецкая народная республика

украина

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донецкая народная республика, украина