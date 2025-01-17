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Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 17.01.2025
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 50 боеприпасов, сообщило управление администрации главы РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T00:22:00+03:00
2025-01-17T00:22:00+03:00
2025-01-17T00:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 18 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 50 боеприпасов, сообщило управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Восемнадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Восемнадцать вооруженных атак - на горловском направлении", - говорится в сообщении управления в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 50 боеприпасов. По данным управления, в результате обстрелов три мирных жителя получили ранения. В предыдущие сутки было зафиксировано 32 обстрела.
https://ria.ru/20250116/kiev-1994098276.html
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донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина
Украинские войска за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 18 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 50 боеприпасов