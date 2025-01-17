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В тверском ТЦ у уснувшего в кабинке туалета мужчины украли ноутбук - РИА Новости, 17.01.2025
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15:44 17.01.2025 (обновлено: 15:45 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/noutbuk-1994222591.html
В тверском ТЦ у уснувшего в кабинке туалета мужчины украли ноутбук
В тверском ТЦ у уснувшего в кабинке туалета мужчины украли ноутбук - РИА Новости, 17.01.2025
В тверском ТЦ у уснувшего в кабинке туалета мужчины украли ноутбук
Житель Московской области, уснувший пьяным в туалетной кабинке тверского торгового центра, обнаружил пропажу ноутбука, в краже заподозрили сотрудника ЧОП,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:44:00+03:00
2025-01-17T15:45:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
дмитров
россия
тверская область
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РЯЗАНЬ, 17 янв – РИА Новости. Житель Московской области, уснувший пьяным в туалетной кабинке тверского торгового центра, обнаружил пропажу ноутбука, в краже заподозрили сотрудника ЧОП, технику вернули, сообщило УМВД по Тверской области. По данным ведомства, в полицию обратился 40-летний житель города Дмитров с заявлением о краже его ноутбука стоимостью 80 тысяч рублей. По словам мужчины, всё произошло, когда он находился в тверском торговом центре "Есенин". "В ходе разбирательства выяснилось, что в день происшествия потерпевший пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснул в туалетной кабинке. Сотрудники охраны ТЦ попытались своими силами вызволить мужчину из вынужденного заточения, однако пришлось вызвать дополнительную группу реагирования. Когда потерпевший пришёл в чувство, то обнаружил пропажу личных вещей", - говорится в сообщении. Уточняется, что после изучения записей камер видеонаблюдения полицейские установили причастность к краже "одного из прибывших в тот день сотрудников ЧОПа". В полиции злоумышленник сознался в содеянном. Сейчас похищенное имущество возвращено владельцу, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде, отмечает УМВД.
https://ria.ru/20250111/krazha-1993273751.html
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московская область (подмосковье)
дмитров
россия
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происшествия, московская область (подмосковье), дмитров, россия, тверская область
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Дмитров, Россия, Тверская область
В тверском ТЦ у уснувшего в кабинке туалета мужчины украли ноутбук

Уснувший в туалетной кабинке тверского ТЦ мужчина обнаружил пропажу ноутбука

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 янв – РИА Новости. Житель Московской области, уснувший пьяным в туалетной кабинке тверского торгового центра, обнаружил пропажу ноутбука, в краже заподозрили сотрудника ЧОП, технику вернули, сообщило УМВД по Тверской области.
По данным ведомства, в полицию обратился 40-летний житель города Дмитров с заявлением о краже его ноутбука стоимостью 80 тысяч рублей. По словам мужчины, всё произошло, когда он находился в тверском торговом центре "Есенин".
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"В ходе разбирательства выяснилось, что в день происшествия потерпевший пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснул в туалетной кабинке. Сотрудники охраны ТЦ попытались своими силами вызволить мужчину из вынужденного заточения, однако пришлось вызвать дополнительную группу реагирования. Когда потерпевший пришёл в чувство, то обнаружил пропажу личных вещей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после изучения записей камер видеонаблюдения полицейские установили причастность к краже "одного из прибывших в тот день сотрудников ЧОПа". В полиции злоумышленник сознался в содеянном.
Сейчас похищенное имущество возвращено владельцу, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде, отмечает УМВД.
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