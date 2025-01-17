В тверском ТЦ у уснувшего в кабинке туалета мужчины украли ноутбук
Уснувший в туалетной кабинке тверского ТЦ мужчина обнаружил пропажу ноутбука
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 янв – РИА Новости. Житель Московской области, уснувший пьяным в туалетной кабинке тверского торгового центра, обнаружил пропажу ноутбука, в краже заподозрили сотрудника ЧОП, технику вернули, сообщило УМВД по Тверской области.
По данным ведомства, в полицию обратился 40-летний житель города Дмитров с заявлением о краже его ноутбука стоимостью 80 тысяч рублей. По словам мужчины, всё произошло, когда он находился в тверском торговом центре "Есенин".
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"В ходе разбирательства выяснилось, что в день происшествия потерпевший пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснул в туалетной кабинке. Сотрудники охраны ТЦ попытались своими силами вызволить мужчину из вынужденного заточения, однако пришлось вызвать дополнительную группу реагирования. Когда потерпевший пришёл в чувство, то обнаружил пропажу личных вещей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что после изучения записей камер видеонаблюдения полицейские установили причастность к краже "одного из прибывших в тот день сотрудников ЧОПа". В полиции злоумышленник сознался в содеянном.
Сейчас похищенное имущество возвращено владельцу, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде, отмечает УМВД.
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