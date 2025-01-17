https://ria.ru/20250117/noutbuk-1994222591.html

В тверском ТЦ у уснувшего в кабинке туалета мужчины украли ноутбук

В тверском ТЦ у уснувшего в кабинке туалета мужчины украли ноутбук - РИА Новости, 17.01.2025

В тверском ТЦ у уснувшего в кабинке туалета мужчины украли ноутбук

Житель Московской области, уснувший пьяным в туалетной кабинке тверского торгового центра, обнаружил пропажу ноутбука, в краже заподозрили сотрудника ЧОП,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:44:00+03:00

2025-01-17T15:44:00+03:00

2025-01-17T15:45:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

дмитров

россия

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg

РЯЗАНЬ, 17 янв – РИА Новости. Житель Московской области, уснувший пьяным в туалетной кабинке тверского торгового центра, обнаружил пропажу ноутбука, в краже заподозрили сотрудника ЧОП, технику вернули, сообщило УМВД по Тверской области. По данным ведомства, в полицию обратился 40-летний житель города Дмитров с заявлением о краже его ноутбука стоимостью 80 тысяч рублей. По словам мужчины, всё произошло, когда он находился в тверском торговом центре "Есенин". "В ходе разбирательства выяснилось, что в день происшествия потерпевший пребывал в состоянии сильного алкогольного опьянения и уснул в туалетной кабинке. Сотрудники охраны ТЦ попытались своими силами вызволить мужчину из вынужденного заточения, однако пришлось вызвать дополнительную группу реагирования. Когда потерпевший пришёл в чувство, то обнаружил пропажу личных вещей", - говорится в сообщении. Уточняется, что после изучения записей камер видеонаблюдения полицейские установили причастность к краже "одного из прибывших в тот день сотрудников ЧОПа". В полиции злоумышленник сознался в содеянном. Сейчас похищенное имущество возвращено владельцу, а в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до пяти лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде, отмечает УМВД.

https://ria.ru/20250111/krazha-1993273751.html

https://ria.ru/20241127/marketpleys-1985936078.html

московская область (подмосковье)

дмитров

россия

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), дмитров, россия, тверская область