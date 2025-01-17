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Норвегия и США подписали соглашение, облегчающее запуск ракет-носителей - РИА Новости, 17.01.2025
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Наука
 
00:46 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/norvegiya-1994100077.html
Норвегия и США подписали соглашение, облегчающее запуск ракет-носителей
Норвегия и США подписали соглашение, облегчающее запуск ракет-носителей - РИА Новости, 17.01.2025
Норвегия и США подписали соглашение, облегчающее запуск ракет-носителей
Норвегия и США подписали соглашение, облегчающее запуск американских ракет-носителей и спутников с норвежского космодрома Аннёйа, сообщает правительство... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T00:46:00+03:00
2025-01-17T00:46:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Норвегия и США подписали соглашение, облегчающее запуск американских ракет-носителей и спутников с норвежского космодрома Аннёйа, сообщает правительство королевства. "Сегодня Норвегия и США подписали соглашение о технологических гарантиях (TSA), которое облегчает запуск американских ракет-носителей и спутников с космодрома Аннёйа", - говорится в пресс-релизе норвежского правительства. Как заявила министр промышленности Норвегии Сесилия Мирсет, это соглашение является важным шагом в работе по превращению Аннёйи в "одно из самых привлекательных мест в мире для запуска спутников". Согласно пресс-релизу правительства, космическая инфраструктура северных регионов имеет большое стратегическое значение как для Норвегии, так и для её союзников по НАТО. "С американской стороны существует большой интерес к использованию космодрома Аннёйа и сотрудничеству с Норвегией в космической деятельности", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250108/mars-1992781966.html
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космос - риа наука, норвегия, сша, нато
Наука, Космос - РИА Наука, Норвегия, США, НАТО
Норвегия и США подписали соглашение, облегчающее запуск ракет-носителей

Норвегия и США подписали соглашение по запуску ракет с космодрома Аннёйа

© Фото : SpaceXРакета-носитель Falcon 9 с 25 космическими аппаратами стартовала в США
Ракета-носитель Falcon 9 с 25 космическими аппаратами стартовала в США - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : SpaceX
Ракета-носитель Falcon 9 с 25 космическими аппаратами стартовала в США. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Норвегия и США подписали соглашение, облегчающее запуск американских ракет-носителей и спутников с норвежского космодрома Аннёйа, сообщает правительство королевства.
"Сегодня Норвегия и США подписали соглашение о технологических гарантиях (TSA), которое облегчает запуск американских ракет-носителей и спутников с космодрома Аннёйа", - говорится в пресс-релизе норвежского правительства.
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Как заявила министр промышленности Норвегии Сесилия Мирсет, это соглашение является важным шагом в работе по превращению Аннёйи в "одно из самых привлекательных мест в мире для запуска спутников".
Согласно пресс-релизу правительства, космическая инфраструктура северных регионов имеет большое стратегическое значение как для Норвегии, так и для её союзников по НАТО.
"С американской стороны существует большой интерес к использованию космодрома Аннёйа и сотрудничеству с Норвегией в космической деятельности", - говорится в сообщении.
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