https://ria.ru/20250117/neft-1994260122.html
Россия и Иран обсуждают сотрудничество в сфере нефти
Россия и Иран обсуждают сотрудничество в сфере нефти - РИА Новости, 17.01.2025
Россия и Иран обсуждают сотрудничество в сфере нефти
Россия и Иран обсуждают сотрудничество в сфере нефти, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T18:18:00+03:00
2025-01-17T18:18:00+03:00
2025-01-17T18:18:00+03:00
цены на нефть
иран
россия
москва
владимир путин
масуд пезешкиан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994258485_0:139:3394:2048_1920x0_80_0_0_26aef053f5903ba8976857c8f25f58f0.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран обсуждают сотрудничество в сфере нефти, сказал президент РФ Владимир Путин. "Есть и возможное направление сотрудничества в сфере нефти", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-иранских переговоров. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь заявил, что Москве и Тегерану нужно обновлять маршруты поставки энергоносителей, и Иран к этому готов.
https://ria.ru/20250117/putin-1994197205.html
иран
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994258485_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_ccf8abfe35f6e9313120b50d59d556f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, иран, россия, москва, владимир путин, масуд пезешкиан
Цены на нефть, Иран, Россия, Москва, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан
Россия и Иран обсуждают сотрудничество в сфере нефти
Путин: РФ и Иран обсуждают возможное направление сотрудничества в сфере нефти