https://ria.ru/20250117/neft-1994260122.html

Россия и Иран обсуждают сотрудничество в сфере нефти

Россия и Иран обсуждают сотрудничество в сфере нефти - РИА Новости, 17.01.2025

Россия и Иран обсуждают сотрудничество в сфере нефти

Россия и Иран обсуждают сотрудничество в сфере нефти, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T18:18:00+03:00

2025-01-17T18:18:00+03:00

2025-01-17T18:18:00+03:00

цены на нефть

иран

россия

москва

владимир путин

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Россия и Иран обсуждают сотрудничество в сфере нефти, сказал президент РФ Владимир Путин. "Есть и возможное направление сотрудничества в сфере нефти", - сказал Путин в ходе заявления для прессы по итогам российско-иранских переговоров. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в свою очередь заявил, что Москве и Тегерану нужно обновлять маршруты поставки энергоносителей, и Иран к этому готов.

https://ria.ru/20250117/putin-1994197205.html

иран

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москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, иран, россия, москва, владимир путин, масуд пезешкиан