https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994102351.html
Небензя раскритиковал снижение мобилизационного возраста на Украине
Небензя раскритиковал снижение мобилизационного возраста на Украине - РИА Новости, 17.01.2025
Небензя раскритиковал снижение мобилизационного возраста на Украине
Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет не позволит Киеву набрать недостающее число смертников, заявил постоянный представитель России в ООН Василий... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T01:33:00+03:00
2025-01-17T01:33:00+03:00
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ООН, 17 янв - РИА Новости. Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет не позволит Киеву набрать недостающее число смертников, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. "Они (Запад - ред.) сегодня настаивают на том, чтобы просроченный украинский эстрадный артист снизил призывной возраст в стране с 25 до 18 лет. При этом игнорируется мнение экспертов о том, что многие мужчины в этой возрастной категории Украину уже покинули и набрать недостающее число смертников на фронте эта мера не позволит", - сообщил она заседании Совбеза по Украине. Небензя отметил, что ситуацией на поле боя недовольны и обеспокоены "кукловоды" киевского режима в Вашингтоне, поскольку их многомиллиардные инвестиции и поставки оружия могут оказаться бесполезны. "Киевский режим бесславно рухнет, как в 2021 году рухнул проамериканский режим в Афганистане", - подчеркнул российский дипломат. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994101739.html
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Украина, Киев, Россия, Василий Небензя, ООН, В мире
Небензя раскритиковал снижение мобилизационного возраста на Украине
Небензя: снижение возраста мобилизации не позволит Киеву набрать смертников
ООН, 17 янв - РИА Новости. Снижение возраста мобилизации на Украине до 18 лет не позволит Киеву набрать недостающее число смертников, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
"Они (Запад - ред.) сегодня настаивают на том, чтобы просроченный украинский эстрадный артист снизил призывной возраст в стране с 25 до 18 лет. При этом игнорируется мнение экспертов о том, что многие мужчины в этой возрастной категории Украину уже покинули и набрать недостающее число смертников на фронте эта мера не позволит", - сообщил она заседании Совбеза по Украине.
Небензя отметил, что ситуацией на поле боя недовольны и обеспокоены "кукловоды" киевского режима в Вашингтоне, поскольку их многомиллиардные инвестиции и поставки оружия могут оказаться бесполезны.
"Киевский режим бесславно рухнет, как в 2021 году рухнул проамериканский режим в Афганистане", - подчеркнул российский дипломат.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.