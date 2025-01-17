https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994101739.html

Жители Украины не хотят воевать за Зеленского, заявил Небензя

Жители Украины не хотят воевать за Зеленского, заявил Небензя - РИА Новости, 17.01.2025

Жители Украины не хотят воевать за Зеленского, заявил Небензя

Жители Украины не хотят воевать за Владимира Зеленского, который узурпировал власть в стране и превратил ее в концлагерь, заявил постоянный представитель России РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T01:18:00+03:00

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василий небензя

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ООН, 17 янв - РИА Новости. Жители Украины не хотят воевать за Владимира Зеленского, который узурпировал власть в стране и превратил ее в концлагерь, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. "Жители Украины не хотят воевать за человека, узурпировавшего власть в стране и превратившего ее в концлагерь", - сообщил он на заседании Совбеза по Украине. Небензя добавил, что чем раньше это осознает Запад, то тем лучше для него и для самих украинцев.

https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994101451.html

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украина, россия, василий небензя, владимир зеленский, оон