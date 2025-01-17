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Жители Украины не хотят воевать за Зеленского, заявил Небензя - РИА Новости, 17.01.2025
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01:18 17.01.2025 (обновлено: 05:29 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994101739.html
Жители Украины не хотят воевать за Зеленского, заявил Небензя
Жители Украины не хотят воевать за Зеленского, заявил Небензя - РИА Новости, 17.01.2025
Жители Украины не хотят воевать за Зеленского, заявил Небензя
Жители Украины не хотят воевать за Владимира Зеленского, который узурпировал власть в стране и превратил ее в концлагерь, заявил постоянный представитель России РИА Новости, 17.01.2025
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украина
россия
василий небензя
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ООН, 17 янв - РИА Новости. Жители Украины не хотят воевать за Владимира Зеленского, который узурпировал власть в стране и превратил ее в концлагерь, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. "Жители Украины не хотят воевать за человека, узурпировавшего власть в стране и превратившего ее в концлагерь", - сообщил он на заседании Совбеза по Украине. Небензя добавил, что чем раньше это осознает Запад, то тем лучше для него и для самих украинцев.
https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994101451.html
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украина, россия, василий небензя, владимир зеленский, оон
Украина, Россия, Василий Небензя, Владимир Зеленский, ООН
Жители Украины не хотят воевать за Зеленского, заявил Небензя

Небензя: жители Украины не хотят воевать за узурпировавшего власть Зеленского

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 17 янв - РИА Новости. Жители Украины не хотят воевать за Владимира Зеленского, который узурпировал власть в стране и превратил ее в концлагерь, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
"Жители Украины не хотят воевать за человека, узурпировавшего власть в стране и превратившего ее в концлагерь", - сообщил он на заседании Совбеза по Украине.
Небензя добавил, что чем раньше это осознает Запад, то тем лучше для него и для самих украинцев.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Зеленский пытается доказать, что его режим может воевать, заявил Небензя
01:15
 
УкраинаРоссияВасилий НебензяВладимир ЗеленскийООН
 
 
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