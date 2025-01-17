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Зеленский пытается доказать, что его режим может воевать, заявил Небензя - РИА Новости, 17.01.2025
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01:15 17.01.2025 (обновлено: 08:30 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994101451.html
Зеленский пытается доказать, что его режим может воевать, заявил Небензя
Зеленский пытается доказать, что его режим может воевать, заявил Небензя - РИА Новости, 17.01.2025
Зеленский пытается доказать, что его режим может воевать, заявил Небензя
Владимир Зеленский всеми силами пытается доказать своим хозяевам, что его режим все еще может воевать, заявил постоянный представитель России в ООН Василий... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T01:15:00+03:00
2025-01-17T08:30:00+03:00
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василий небензя
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ООН, 17 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский всеми силами пытается доказать своим хозяевам, что его режим все еще может воевать, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя."Зеленский всеми силами пытается доказать своим хозяевам, что его режим все еще может воевать. Игнорируя продолжающееся обрушение восточного фронта, он бросает все накопленные и подготовленные на Западе резервы в Курскую область", - сообщил он на заседании Совбеза по Украине.Небензя указал членам Совбеза, что недавно Зеленский предпринял там крайне неудачную попытку контрнаступления, но силы ВСУ были отброшены, потеряв тысячи солдат и сотни единиц поставляемой западной техники.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, василий небензя, оон, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Василий Небензя, ООН, Вооруженные силы Украины
Зеленский пытается доказать, что его режим может воевать, заявил Небензя

Небензя: Зеленский пытается доказать, что его режим все еще может воевать

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ООН, 17 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский всеми силами пытается доказать своим хозяевам, что его режим все еще может воевать, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
"Зеленский всеми силами пытается доказать своим хозяевам, что его режим все еще может воевать. Игнорируя продолжающееся обрушение восточного фронта, он бросает все накопленные и подготовленные на Западе резервы в Курскую область", - сообщил он на заседании Совбеза по Украине.
Небензя указал членам Совбеза, что недавно Зеленский предпринял там крайне неудачную попытку контрнаступления, но силы ВСУ были отброшены, потеряв тысячи солдат и сотни единиц поставляемой западной техники.
Постпред России в ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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00:59
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВасилий НебензяООНВооруженные силы Украины
 
 
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