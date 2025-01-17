https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994101451.html

Зеленский пытается доказать, что его режим может воевать, заявил Небензя

Зеленский пытается доказать, что его режим может воевать, заявил Небензя - РИА Новости, 17.01.2025

Зеленский пытается доказать, что его режим может воевать, заявил Небензя

Владимир Зеленский всеми силами пытается доказать своим хозяевам, что его режим все еще может воевать, заявил постоянный представитель России в ООН Василий... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T01:15:00+03:00

2025-01-17T01:15:00+03:00

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ООН, 17 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский всеми силами пытается доказать своим хозяевам, что его режим все еще может воевать, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя."Зеленский всеми силами пытается доказать своим хозяевам, что его режим все еще может воевать. Игнорируя продолжающееся обрушение восточного фронта, он бросает все накопленные и подготовленные на Западе резервы в Курскую область", - сообщил он на заседании Совбеза по Украине.Небензя указал членам Совбеза, что недавно Зеленский предпринял там крайне неудачную попытку контрнаступления, но силы ВСУ были отброшены, потеряв тысячи солдат и сотни единиц поставляемой западной техники.

https://ria.ru/20250117/nebenzya-1994100781.html

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