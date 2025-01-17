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МВФ ухудшил прогноз роста экономики еврозоны - РИА Новости, 17.01.2025
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21:42 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/mvf-1994301739.html
МВФ ухудшил прогноз роста экономики еврозоны
МВФ ухудшил прогноз роста экономики еврозоны - РИА Новости, 17.01.2025
МВФ ухудшил прогноз роста экономики еврозоны
Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики еврозоны в 2024 году в 0,8%, ухудшил прогноз роста в 2025 году до 1% и в 2026 году до 1,4%, следует из... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T21:42:00+03:00
2025-01-17T21:42:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики еврозоны в 2024 году в 0,8%, ухудшил прогноз роста в 2025 году до 1% и в 2026 году до 1,4%, следует из опубликованного отчета организации. По оценке фонда, по итогам 2024 года ВВП зоны евро увеличился на 0,8%. Согласно представленным табличным значениям, европейская экономика в 2025 году увеличится на 1%, темп роста снижен на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим октябрьским прогнозом. В 2026 году ВВП еврозоны, как прогнозируют в МВФ, вырастет на 1,4%, что на 0,1 процентного пункта ниже прошлого прогноза.
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экономика, цены на нефть, мвф, евросоюз, европа
Экономика, Цены на нефть, МВФ, Евросоюз, Европа
МВФ ухудшил прогноз роста экономики еврозоны

МВФ оценил рост ВВП еврозоны в 2024 г в 0,8%, ухудшил прогноз на 2025 год до 1%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) оценил рост экономики еврозоны в 2024 году в 0,8%, ухудшил прогноз роста в 2025 году до 1% и в 2026 году до 1,4%, следует из опубликованного отчета организации.
По оценке фонда, по итогам 2024 года ВВП зоны евро увеличился на 0,8%.
Согласно представленным табличным значениям, европейская экономика в 2025 году увеличится на 1%, темп роста снижен на 0,2 процентного пункта по сравнению с предыдущим октябрьским прогнозом.
В 2026 году ВВП еврозоны, как прогнозируют в МВФ, вырастет на 1,4%, что на 0,1 процентного пункта ниже прошлого прогноза.
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