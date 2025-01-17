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МВФ объяснил повышение оценки роста ВВП России на 2024-2025 годы - РИА Новости, 17.01.2025
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21:38 17.01.2025 (обновлено: 21:40 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/mvf-1994301555.html
МВФ объяснил повышение оценки роста ВВП России на 2024-2025 годы
МВФ объяснил повышение оценки роста ВВП России на 2024-2025 годы - РИА Новости, 17.01.2025
МВФ объяснил повышение оценки роста ВВП России на 2024-2025 годы
Решение Международного валютного фонда (МВФ) повысить оценку роста ВВП России на 2024-2025 годы вызвано более сильными данными экономики, чем ожидалось ранее,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T21:38:00+03:00
2025-01-17T21:40:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
мвф
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Решение Международного валютного фонда (МВФ) повысить оценку роста ВВП России на 2024-2025 годы вызвано более сильными данными экономики, чем ожидалось ранее, заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на вопрос РИА Новости. Ранее в пятницу МВФ оценил рост российской экономики в 2024 году в 3,8%, что на 0,2 процентного пункта выше октябрьского прогноза, также улучшил ожидания роста в 2025 году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%, следует из опубликованного отчета организации. "Пересмотр в значительной степени обусловлен тем, что мы получили несколько более сильные данные, чем ожидалось. Это заставило нас скорректировать нашу общую оценку за 2024 и 2025 годы в сторону повышения", - сообщил Гуринша на брифинге, комментируя решение фонда повысить оценку роста ВВП РФ. В декабре директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявляла, что фонд в январе обновит свой прогноз по росту российской экономики, отмечает сильное частное потребление и быстрый рост зарплат населения. По ее словам, поддержку росту также оказывают "сильные корпоративные инвестиции". Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 3,9%, а Банка России - 3,5-4%. В 2025 году Минэкономразвития ждет темпы роста ВВП на уровне 2,5%, а Банк России - 0,5-1,5%.
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экономика, россия, владимир путин, мвф, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Владимир Путин, МВФ, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
МВФ объяснил повышение оценки роста ВВП России на 2024-2025 годы

МВФ: повышение роста ВВП России на 2024-2025 годы вызвано более сильными данными

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Решение Международного валютного фонда (МВФ) повысить оценку роста ВВП России на 2024-2025 годы вызвано более сильными данными экономики, чем ожидалось ранее, заявил главный экономист и директор департамента исследований МВФ Пьер-Оливье Гуринша на вопрос РИА Новости.
Ранее в пятницу МВФ оценил рост российской экономики в 2024 году в 3,8%, что на 0,2 процентного пункта выше октябрьского прогноза, также улучшил ожидания роста в 2025 году до 1,4% и сохранил оценку на 2026 год на уровне 1,2%, следует из опубликованного отчета организации.
"Пересмотр в значительной степени обусловлен тем, что мы получили несколько более сильные данные, чем ожидалось. Это заставило нас скорректировать нашу общую оценку за 2024 и 2025 годы в сторону повышения", - сообщил Гуринша на брифинге, комментируя решение фонда повысить оценку роста ВВП РФ.
В декабре директор по коммуникациям МВФ Джули Козак заявляла, что фонд в январе обновит свой прогноз по росту российской экономики, отмечает сильное частное потребление и быстрый рост зарплат населения. По ее словам, поддержку росту также оказывают "сильные корпоративные инвестиции".
Президент России Владимир Путин в декабре говорил, что экономика страны вырастет в 2024 году примерно на 4%. По официальному прогнозу Минэкономразвития, темпы роста составят 3,9%, а Банка России - 3,5-4%.
В 2025 году Минэкономразвития ждет темпы роста ВВП на уровне 2,5%, а Банк России - 0,5-1,5%.
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
МВФ улучшил прогноз роста российской экономики
Вчера, 17:29
 
ЭкономикаРоссияВладимир ПутинМВФМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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