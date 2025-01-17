https://ria.ru/20250117/mvd-1994199451.html

МВД предупредило о новой схеме мошенничества

МВД предупредило о новой схеме мошенничества - РИА Новости, 17.01.2025

МВД предупредило о новой схеме мошенничества

Мошенники начали звонить родителям под предлогом обновления электронного журнала, для которого дети должны назвать код из СМС, сообщило управление по... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:26:00+03:00

2025-01-17T14:26:00+03:00

2025-01-17T15:11:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

россия

технологии

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Мошенники начали звонить родителям под предлогом обновления электронного журнала, для которого дети должны назвать код из СМС, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале."Злоумышленники под видом руководителей образовательной организации или педагогов звонят родителям под предлогом обновления электронного журнала, списков учащихся или профиля учащегося в "Сферуме", — говорится в публикации.Для правдоподобности они используют данные сотрудников школ, дипфейк-технологии и подменные номера и просят взрослых предупредить своих детей, что им "позвонят из учебного заведения".Аферисты убеждают школьников сообщить им код из СМС, который затем используют для восстановления доступа к аккаунту на "Госуслугах".В министерстве призвали родителей проверять достоверность поступающей информации по стандартным каналам связи.По данным замначальника следственного департамента МВД Данила Филиппова, мошенники ежедневно совершают порядка двадцати миллионов звонков россиянам, из них срабатывают около тысячи. Полиция расследует дела в отношении 29 кол-центров аферистов, обнаруженных в России.

https://ria.ru/20250117/moshennichestvo-1994104053.html

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россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия, россия, технологии