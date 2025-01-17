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Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову
Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову - РИА Новости, 17.01.2025
Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову
Директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) назначили Ольгу Галактионову, сообщила министр культуры Ольга Любимова в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T09:51:00+03:00
2025-01-17T09:51:00+03:00
2025-01-17T13:17:00+03:00
росизо
елизавета лихачева
ольга любимова
гмии (пушкинский музей)
культура
культура-важное
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) назначили Ольгу Галактионову, сообщила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале."Директором ГМИИ имени А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова", — написала глава ведомства.В четверг экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала РИА Новости, что покидает пост. Она занимала эту должность с марта 2023 года.Галактионова с 2021-го возглавляла музейно-выставочный центр "Росизо". Под ее руководством создали такие выставочные проекты:Последний стал лауреатом первой Национальной премии в области музейного дела имени Лихачева.Как отметила Любимова, во время работы Галактионовой в "Росизо" в новых регионах открыли детские центры, Музей кино в Шахтерске.
https://ria.ru/20240930/vaschilin-1975560835.html
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росизо, елизавета лихачева, ольга любимова, гмии (пушкинский музей) , культура-важное
РОСИЗО, Елизавета Лихачева, Ольга Любимова, ГМИИ (Пушкинский музей) , Культура, Культура-Важное