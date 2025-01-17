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Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову - РИА Новости, 17.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:51 17.01.2025 (обновлено: 13:17 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/muzey-1994133790.html
Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову
Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову - РИА Новости, 17.01.2025
Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову
Директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) назначили Ольгу Галактионову, сообщила министр культуры Ольга Любимова в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T09:51:00+03:00
2025-01-17T13:17:00+03:00
росизо
елизавета лихачева
ольга любимова
гмии (пушкинский музей)
культура
культура-важное
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) назначили Ольгу Галактионову, сообщила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале."Директором ГМИИ имени А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова", — написала глава ведомства.В четверг экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала РИА Новости, что покидает пост. Она занимала эту должность с марта 2023 года.Галактионова с 2021-го возглавляла музейно-выставочный центр "Росизо". Под ее руководством создали такие выставочные проекты:Последний стал лауреатом первой Национальной премии в области музейного дела имени Лихачева.Как отметила Любимова, во время работы Галактионовой в "Росизо" в новых регионах открыли детские центры, Музей кино в Шахтерске.
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росизо, елизавета лихачева, ольга любимова, гмии (пушкинский музей) , культура-важное
РОСИЗО, Елизавета Лихачева, Ольга Любимова, ГМИИ (Пушкинский музей) , Культура, Культура-Важное

Директором Пушкинского музея назначили Ольгу Галактионову

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкОльга Галактионова
Ольга Галактионова - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Ольга Галактионова. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Директором Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ) назначили Ольгу Галактионову, сообщила министр культуры Ольга Любимова в Telegram-канале.
«
"Директором ГМИИ имени А. С. Пушкина назначена Ольга Галактионова", — написала глава ведомства.
В четверг экс-глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева рассказала РИА Новости, что покидает пост. Она занимала эту должность с марта 2023 года.
Галактионова с 2021-го возглавляла музейно-выставочный центр "Росизо". Под ее руководством создали такие выставочные проекты:
  • "Кукрыниксы. 100 лет";
  • "Филонов. Художник мирового расцвета";
  • "Бессмертие подвига";
  • "ДК СССР".
Последний стал лауреатом первой Национальной премии в области музейного дела имени Лихачева.
Как отметила Любимова, во время работы Галактионовой в "Росизо" в новых регионах открыли детские центры, Музей кино в Шахтерске.
Павел Ващилин - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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КультураРОСИЗОЕлизавета ЛихачеваОльга ЛюбимоваГМИИ (Пушкинский музей)Культура-Важное
 
 
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