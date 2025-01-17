https://ria.ru/20250117/muravi-1805195317.html

Как избавиться от муравьев в квартире навсегда: эффективные методы

Как избавиться от муравьев в доме навсегда: эффективные средства и народные способы

Как избавиться от муравьев в квартире навсегда: эффективные методы

Муравьи могут попасть в квартиру случайно с улицы в поисках пищи и комфортных условий для существования, а также “переселиться” от соседей. О том, как... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T20:58:00+03:00

2025-01-17T20:58:00+03:00

2025-01-17T20:58:00+03:00

общество

россия

насекомые

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МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Муравьи могут попасть в квартиру случайно с улицы в поисках пищи и комфортных условий для существования, а также “переселиться” от соседей. О том, как избавиться от домашних муравьев навсегда, способы борьбы с насекомыми, а также советы эксперта - в материале РИА Новости.МуравьиМуравьи - это представители надсемейства муравьиных отряда перепончатокрылых. Они являются высокоорганизованными насекомыми, которые образуют три касты: самки, самцы и рабочие особи. Размеры представителей семейства разнообразны — от 1 до 30—50 мм и более, а крылья есть только у самок и самцов.Муравьи живут в гнездах - муравейниках, которые обычно строят в почве, но при этом могут селиться на дачных участках, а также в жилых домах и квартирах. Лесных и домашних особей можно отличить по внешнему виду: первые вырастают до 1 сантиметра, имеют, в основном, черный окрас, при этом домашние насекомые мелкие, до 3 миллиметров, и рыжие.Сейчас известно более 14 000 современных видов этих насекомых, они обитают по всему миру, кроме Антарктики, Гренландии, Исландии и некоторых удаленных островов.Считается, что домашние муравьи не несут особой опасности для человека, но это не совсем так. Они разносят инфекции и грязь по всем поверхностям, по которым передвигаются. Распространение бактерий происходит после соприкосновения с нечистотами, а затем с продуктами питания.Вред муравьев в квартире:Причины появленияКак правило, основанием появления муравьев в квартире являются постоянные поиски пищи, из-за чего насекомые исследуют доступные территории и могут перемещаться на довольно большие расстояния.Другие причины:Как проникают в квартируОбычно муравьи проникают в дом с улицы.“Эти насекомые могут строить муравейники даже в квартирах, - рассказал РИА Новости мастер по дезинсекции Виталий Стратонов. - Например, под плинтусом, в полу, возле стен. Вообще, чаще они приходят с улицы и встречаются на 1-2 этажах, но бывают случаи, когда насекомые наблюдаются и на 5-7 этажах. Муравейник может быть рядом с домом, у подъезда, например, и насекомые будут идти за добычей в жилище человека. Они помечают дорожки и по ним передвигаются”.Пути проникновения муравьев в квартиру:Виды муравьев в домеВ домах и квартирах могут обитать два вида муравьев - фараоновы и муравьи-воры. Первые не приспособлены существовать без человека, а вторые могут жить обособленно от людей, при этом время от времени воруют у них пищу.ФараоновыФараоновы муравьи, известные как “домовые”, относятся к одним из самых распространенных домашних вредителей. Это маленькие насекомые длиной 2—2,5 мм (самки — 4 мм) рыжего окраса. Они обычно живут в теплых домах и квартирах, теплицах, банях, магазинах, на складах и предприятиях. Лучше всего себя чувствуют при температуре 23–30 градусов, поэтому активнее всего они размножаются летом. Зимой же их численность в домах резко сокращается.Мypaвьи-вopыСвое название муравьи-воры получили из-за того, что селятся недалеко от более крупных представителей вида и питаются за их счет, похищая яйца и мелких личинок. Также нередко они забираются в жилище к людям и повреждают продукты. Обычно обитают в подвалах, периодически проникая в квартиры за едой. По размеру насекомые вырастают от 1,5 до 6,7 мм, имеют желтый (рабочие) или коричневый (самки) окрас.Как избавиться от муравьев навсегдаТак как насекомые довольно маленькие и быстро размножаются, избавиться от муравьев самостоятельно непросто. При борьбе с ними используют как народные средства, так и покупные инсектициды.Народные средстваНародные средства борьбы с муравьями пользуются популярностью, потому что наиболее безопасны и просты в применении, не вредят человеку и стоят недорого.СодаСоду нередко используют против муравьев, так как она, попадая в тело вредителя, вступает в химическую реакцию с кислотой, которая присутствует в его организме. В результате насекомое быстро погибает. Однако чтобы метод был действенным, соду смешивают с водой и сахаром в равных долях, иначе муравьи не будут ее есть. Готовый раствор наносят на поверхности, где замечено больше всего насекомых. Сахар приманит муравьев, они поглотят смесь с содой и погибнут.Борная кислотаБорная кислота считается недорогим, но эффективным средством от муравьев. Попадая в организм насекомого, она вызывает паралич нервной системы и гибель. Приманку обычно готовят, смешивая борную кислоту со сладким (например, сахаром) и добавляя немного воды. Также можно использовать яичный желток, смешанный с кислотой и скатанный в маленькие шарики. Приманки раскладывают в местах скопления насекомых - они принесут отраву к матке и личинкам, в результате чего те погибнут. При использовании этого метода необходимо соблюдать правила безопасности: расставлять приманку в недосягаемом месте от детей и домашних животных, а также не оставлять в открытом доступе продукты питания.Эфирные маслаПри создании троп, ведущих к еде, муравьи выделяют определенные феромоны, это помогает им находить “дорогу”. Эфирные масла используются для отпугивания муравьев, так как они не любят резкие запахи и обходят обработанные места стороной. Поэтому в борьбе с насекомыми могут помочь масла мяты, гвоздики, лаванды, корицы, полыни, хвои. Ими следует пропитать кусочки ткани и оставить в местах обитания муравьев и на протоптанных путях. Также можно растворить в воде 15-20 капель эфирного масла мяты и опрыскать получившейся смесью все места, где были замечены насекомые.Уксус и нашатырный спиртУксус и нашатырный спирт служат хорошими отпугивателями для муравьев из-за своего резкого запаха. Если обработать ими тропы, по которым насекомые передвигаются по дому, то они потеряют ориентиры. Для удобства можно смешать уксус с водой и опрыскать поверхности из пульверизатора. Хорошо если удастся обработать гнездо. Для этого уксус или нашатырный спирт небольшим количеством воды заливают в муравейник, что губит матку и личинок.Яичная скорлупаЯичную скорлупу раскладывают в местах скопления насекомых. При этом ее не нужно промывать и измельчать. Если аккуратно извлечь из скорлупы сырого яйца внутренности и разложить яичные ловушки по дому, муравьи заберутся внутрь и уже не смогут выбраться.ДрожжиДрожжи также используются при борьбе с муравьями: попадая в организм насекомого, они набухают и вызывают смерть. Их можно смешать со сладким (сахаром, вареньем, медом и т.д.), добавить немного воды, перемешать и обработать полученным раствором все места скопления муравьев. Другой вариант: сделать дрожжевые шарики. Для этого смешивают дрожжи, воду, и сахар, затем полученную пасту скатывают в маленькие шарики и раскладывают по дому.ПшеноПшено нередко используется для борьбы с муравьями в саду или огороде. Механизм действия этой крупы на насекомых не совсем изучен, но есть несколько версий, почему они ее боятся:Обычно пшено рассыпают не только вокруг муравейника, но и на муравьиных тропах, при этом крупа должна быть полностью сухой.МылоМыло способно сбить запахи феромонов муравьев и дезориентировать их. Для этого необходимо сделать мыльный раствор и обработать им все места, где были замечены насекомые. Также можно натереть тропки твердым мылом. Для усиления эффекта следует добавить немного эфирного масла.Острый перецКрасный или черный перец можно использовать для отпугивания насекомых. Специи необходимо рассыпать на тропах, по которым муравьи перемещаются, и в местах их обитания. Также можно разложить свежие или высушенные стручки перца.Химические средстваСейчас на рынке представлено много химических средств, которые предназначены для борьбы с муравьями. Их можно разделить на две группы: для уничтожения насекомых и для их отпугивания. Наиболее востребованными препаратами считаются аэрозоли, ловушки, гели, а также мелки и порошки.“Средства, которые продаются в магазинах, не всегда эффективны против муравьев, так как в них мало действующего вещества, - подчеркнул специалист по дезинсекции. - Вообще против этих насекомых используют пиретроиды, и самое безопасное - это циперметрин. Им обрабатывают поверхности, где бегают муравьи-добытчики. Они ходят тропинкой, поэтому если обработать ее, то добытчики не смогут поставлять пищу в муравейник, и насекомые погибают”.Как отметил специалист, самостоятельно пиретроиды применять не следует, так как они опасны.“Ими можно надышаться, они могут попасть на кожу, могут вызвать ожоги. Еще хуже, если они попадут на лицо или в глаза. Пиретроиды третьего поколения, которые наиболее эффективны, еще опаснее для человека. Они сильно испаряются, есть риск ожогов дыхательных путей, поэтому для обработки помещения лучше вызвать профессионала”, - добавил Виталий Стратонов.ЛовушкиЛовушки могут быть клеевыми, с отравленной приманкой и электрического типа, хотя наиболее эффективны и чаще всего используются те, что имеют в своем составе ядовитое вещество. Попадая в ловушку с отравой, муравей оказывается измазанным в ядовитой смеси, но умирает он не сразу, а успевает на себе принести ее в гнездо, где травятся и другие члены муравьиной колонии. Такой способ наиболее безопасен как для людей, так и для домашних питомцев.ГелиГели против муравьев наносят в местах, где были замечены насекомые, например, на кухне, под раковиной, ванной, за мебелью, унитазом, около ведра с мусором. Также можно обработать смежные помещения, если численность колонии большая. Принцип действия таких средств достаточно прост - гели содержат вещество, которое приманивает насекомых. После того как муравей съедает его или контактирует с ним, он становится носителем отравы. Затем насекомое возвращается в колонию, где погибает, успев заразить сородичей.ПорошкиПорошковые средства от муравьев можно применять не только в квартире, но и на открытых пространствах, например, на дачном участке. Порошок необходимо рассыпать в местах скопления насекомых, особенно на тропах, по которым муравьи передвигаются. В составе средства есть компоненты, которые приманивают их, а сильный яд затем убивает. Поскольку он действует не сразу, насекомые успевают отнести отраву в свои "жилища".АэрозолиТакие спреи содержат в своем составе действующие вещества, которые губительны для насекомых. Как правило, это циперметрин и тетраметрин. При распылении аэрозоля на муравьев или в места их обитания смерть наступает в течение 24-48 часов за счет отравляющих соединений, которые попадают в организм насекомого с кислородом или через поверхность тельца.Преимущества спреев по сравнению с другими средствами от муравьев состоят в следующем:При использовании аэрозолей от муравьев важно следовать инструкции.Как правильно провести обработку:МелкиМелки - это одни из самых дешевых химических средств от насекомых. Обычно они состоят из мела и гипса (90-95%), а также действующего отравляющего вещества (5-10%). Так как концентрация яда мала, мелки не опасны для человека и животных. Ими обычно рисуют линии вдоль плинтусов, в проемах окон и дверей, за мебелью. Муравьи пересекают линии, отрава прилипает к их лапкам, а затем попадает в муравейник. Это приводит к гибели всей колонии примерно через две недели. При использовании мелка следует надевать перчатки, также после влажной уборки необходимо обновлять линии.Меры предосторожности при использовании химииПри использовании химических инсектицидов, особенно в форме аэрозолей, важно соблюдать все меры безопасности. Прежде всего, обработку следует проводить в помещении, в котором нет домашних животных и детей. Также необходимо убрать из комнаты всю посуду и продукты питания либо максимально их изолировать. Некоторые правила обработки:Не рекомендуется использовать аэрозоли, если есть хронические заболевания глаз, дыхательных путей, печени или какие-либо аллергические реакции. Если после применения химических средств стало плохо, следует:Вызов специалистовВызов специалистов по дезинсекции является наиболее эффективным способом борьбы с муравьями по сравнению с использованием покупных средств. Процедура включает в себя несколько этапов: сначала эксперты выявляют степень поражения помещения, а также находят места обитания муравьев. Далее следует обработка территории химическими средствами. Для этого применяют холодный и горячий туман. Благодаря специальному устройству инсектициды расщепляются на мельчайшие частицы, что позволяет веществу проникнуть за плинтусы и в мельчайшие щели.Что нужно делать до обработки, во время и после:“После того как специалист закончит работу, нужно буквально пару часов не появляться дома, потом прийти и проветрить помещение, также мастер даст рекомендации, что делать после процедуры, например, какие поверхности следует помыть, а какие - не нужно”, - добавил Виталий Стратонов.Как найти гнездо и уничтожить маткуПри самостоятельной борьбе с насекомыми также можно уничтожить гнездо, в котором обитает матка, поскольку избавление от рабочих муравьев — временная мера. Матка быстро создаст новых особей. Найти муравейник не всегда просто, так как обычно он располагается в темных и труднодоступных местах. Особенно муравьи любят перекрытия пола и потолка, вентиляцию, ванную комнату, кухню и т.д. Чтобы отыскать гнездо, нужно проследить за тем, в каком направлении движутся муравьи. Когда муравейник обнаружен, его следует аккуратно вскрыть и обработать аэрозолем.Найти муравьиную матку не сложно, так как она отличается от других членов колонии по внешнему виду:Как избавиться от муравьев в огороде или теплицеНа садовых участках наиболее часто встречаются следующие три вида муравьев: рыжие лесные, черные садовые и бурые луговые муравьи. Несмотря на пользу, которую они приносят, например, уничтожают все прочие виды насекомых, таких как паутинный клещ и личинки других вредителей, муравьи портят урожай.Основной вред муравьев на садовом участке:Чтобы муравьи не навредили грядкам, можно использовать средства для отпугивания насекомых. Например, нередко рядом высаживают растения, обладающие сильным запахом - душицу, петрушку, укроп, мяту, горчицу, табак, валериану. Также по периметру посадок можно положить листья аниса, опилки, смешанные с протертым чесноком, уголь, золу и т.д. Важно учитывать, что на открытом воздухе запахи быстро выветриваются, поэтому “ароматические” методы борьбы более эффективны в доме или в теплице.Для борьбы с муравьями в огороде муравейники присыпают пшеном, заливают кипятком, также нередко используют соль и другие народные средства. Химические вещества при этом, хоть и способны прогнать муравьев, также могут уничтожить других полезных насекомых или навредить посадкам.Профилактика появления муравьевОт появления муравьев в квартире не застрахован никто, так как их можно запросто принести домой с улицы. Однако в целях профилактики следует учитывать некоторые рекомендации:Рекомендации эксперта“Я все-таки рекомендую не пытаться самим вытравить муравьев, так как это выйдет дороже, - посоветовал специалист по дезинсекции. - Химия, представленная на рынке, довольно дорогая, но она не гарантирует стойкого эффекта. Проще вызывать специалиста”.При использовании борной кислоты, которая действительно губительна для муравьев, чтобы избавиться от всей колонии, потребуется много времени. Также важно соблюдать правила безопасности: расставлять приманку подальше от детей и домашних питомцев, не оставлять в открытом доступе продукты, по которым могут передвигаться зараженные насекомые.Народные способы борьбы с муравьями могут отпугнуть их, но стопроцентный результат гарантируют только инсектициды. При этом средства, которые продаются в магазинах, дадут результат, если найти гнездо и обработать его. Нужно учитывать, что самостоятельная борьба занимает много времени и не всегда полностью избавляет от насекомых.Если в доме муравьи поселились сразу в нескольких квартирах, то самое эффективное - комплексная борьба с вредителями. Для этого проводят дезинсекцию всех зараженных помещений, чтобы насекомые не перебрались к другим соседям.

https://ria.ru/20201228/tarakany-1591240412.html

https://realty.ria.ru/20210205/tarakany-1595909647.html

https://ria.ru/20241211/vrediteli-1792013894.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, насекомые