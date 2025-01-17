Как избавиться от муравьев на участке: проверенные способы

Муравьи на участке и в доме при массовом появлении могут стать серьезной проблемой. Они способствуют распространению тли, портят урожай, заселяют теплицы и проникают в жилые помещения в поисках пищи и воды. Как избавиться от муравьев навсегда, способы борьбы с насекомыми, а также советы экспертов — в материале РИА Новости.

Почему муравьи появляются на участке и в доме

Муравьи приходят туда, где им удобно жить. Если на участке есть вода, достаточно пищи и можно спокойно устроить гнездо, насекомые быстро осваивают территорию. Сначала появляются отдельные разведчики, а затем возникают целые муравьиные тропы. Эти дорожки помечаются феромонами, поэтому остальные особи без труда находят путь к корму.

Сам муравейник устроен довольно сложно. В его центре находится матка, которая постоянно откладывает яйца. Рабочие муравьи добывают пищу, заботятся о личинках, охраняют гнездо и прокладывают новые подземные ходы. Из-за этого уничтожение только тех насекомых, которые бегают по поверхности, редко дает заметный результат. Пока жива матка, колония способна восстановиться довольно быстро.

На дачных участках муравьи часто появляются там, где много тли. Причина проста: тля выделяет сладкую падь, или медвяную росу, которой муравьи охотно питаются. Ради такого источника пищи они даже защищают вредителей от божьих коровок, златоглазок и других естественных врагов. Иногда муравьи переносят тлю на молодые побеги, помогая ей заселять новые растения. Поэтому борьба только с муравьями редко бывает успешной, если на участке остается тля.

Есть и другие условия, которые привлекают насекомых. Муравьям нравятся рыхлая почва, большое количество органических остатков и хорошо прогреваемые солнцем места. Они могут устроить гнездо под камнем, под плиткой садовой дорожки, в старом пне, компостной куче или возле фундамента дома. Со временем муравейник расширяется, а земля вокруг становится еще более рыхлой и удобной для дальнейшего строительства.

Как правило, основанием появления муравьев в квартире являются постоянные поиски пищи, из-за чего насекомые исследуют доступные территории и могут перемещаться на довольно большие расстояния.

Другие причины

Тепло. Муравьи не любят холод и плохо его переносят, поэтому с наступлением осени или зимы насекомые могут поселиться в доме.

Муравьи не любят холод и плохо его переносят, поэтому с наступлением осени или зимы насекомые могут поселиться в доме. Случайность. Жильцы могут сами занести муравьев с улицы к себе домой на обуви, на одежде или с продуктами.

Жильцы могут сами занести муравьев с улицы к себе домой на обуви, на одежде или с продуктами. Борьба с муравьями в соседнем помещении. Если насекомые поселились у соседей и те начали с ними активно бороться, муравьи могут перебраться в более благоприятные условия.

Если насекомые поселились у соседей и те начали с ними активно бороться, муравьи могут перебраться в более благоприятные условия. Недостаточная чистота помещений. Невымытая посуда в раковине, крошки на столах и на полу, грязные поверхности, неубранные продукты - все это может привести к появлению насекомых в доме.

Мирмеколог Данила Горюнов отмечает: "Муравьев особенно привлекают сладости, жирные или богатые белком продукты. Но вода тоже играет важную роль: они могут обосноваться возле протекающего крана, раковины или на влажных участках, например, в ванной".

Пути проникновения муравьев в квартиру:

щели в дверях и окнах;

вентиляционная система;

подвал;

трубы;

отверстия в стенах.

Чем опасны муравьи для урожая и жилья

Муравьи играют важную роль в природе, но на участке их избыток нередко превращается в проблему. Причем вред связан не столько с самими насекомыми, сколько с последствиями их деятельности.

Самый ощутимый ущерб связан с тлей. Между этими насекомыми существует своеобразное сотрудничество: муравьи охраняют колонии вредителей, помогают им расселиться и защищают от хищных насекомых. Из-за этого тля быстро размножается, молодые побеги ослабевают, листья деформируются, а растения хуже плодоносят.

Достается и плодам. Муравьи могут повреждать клубнику, землянику, малину, томаты и некоторые бахчевые культуры. Даже небольшие повреждения становятся проблемой, потому что через них быстрее проникают возбудители грибковых заболеваний, а плоды начинают загнивать.

Строительство муравейников тоже влияет на состояние участка. Перемещая грунт, насекомые меняют структуру почвы. При небольшом количестве колоний это иногда даже приносит пользу, улучшая воздухообмен. Но при сильном заселении ситуация меняется: возле крупных гнезд могут оголяться корни растений, нарушается развитие молодых посадок, изменяются свойства грунта.

Особенно чувствительны к соседству муравьев декоративные культуры. Нередко садоводы замечают муравьев на бутонах пионов и роз. Кажется, будто насекомые поедают цветки, но на деле их интересует сладкий нектар, который выделяют растения.

Считается, что домашние муравьи не несут особой опасности для человека, но это не совсем так. Они разносят инфекции и грязь по всем поверхностям, по которым передвигаются. Распространение бактерий происходит после соприкосновения с нечистотами, а затем с продуктами питания.

Вред муравьев в квартире:

поедают и портят продукты, корм для домашних животных;

могут разрушить деревянные поверхности, мебель;

складируют пищу, которая впоследствии портится и становится причиной появления плесени;

могут проникать внутрь бытовой техники, повреждать ее детали, проводку;

переносят возбудителей инфекционных заболеваний, могут загрязнять продукты питания и переносить на них микроорганизмы.

Какие виды муравьев встречаются и их вред для урожая

На территории садов, дач и жилых построек обитают разные виды муравьев. Они отличаются не только внешним видом, но и поведением, требованиями к среде и характером причиняемого вреда. Именно поэтому определение вида часто становится первым шагом к успешной борьбе с насекомыми.

Наиболее известным вредителем садовых культур считается черный садовый муравей. Этот вид активно взаимодействует с тлей, защищает ее колонии и способствует распространению вредителя по участку. Чаще всего такие муравьи встречаются на плодовых деревьях, ягодниках и овощных грядках.

В квартирах и частных домах намного чаще встречается фараонов муравей. Этот вид настолько привык к жизни рядом с человеком, что практически полностью зависит от теплых помещений.

Реже на приусадебных участках можно увидеть рыжую мирмику. Она предпочитает сырые, затененные места с густой растительностью и известна тем, что способна болезненно жалить человека.

Вид Где обитает Основной вред Особенности колонии Черный садовый муравей (Lasius niger) Открытый грунт, сады, огороды, газоны Разводит тлю, повреждает ягоды и сладкие плоды, способствует повышению кислотности грунта возле муравейника Крупные колонии с одной или несколькими матками, развитая сеть муравьиных троп Рыжая мирмика (Myrmica rubra) Влажные участки сада, под камнями, возле кустарников Защищает тлю, повреждает молодые растения, может болезненно жалить людей Небольшие, но агрессивные колонии, активно защищают гнездо Рыжий лесной муравей (Formica rufa) Лесные массивы и прилегающие территории Обычно существенного вреда саду не причиняет, иногда может переносить тлю на молодые деревья Крупные муравейники, важный естественный регулятор численности многих вредителей Фараонов муравей (Monomorium pharaonis) Дома, квартиры, теплицы, склады, хозяйственные постройки Загрязняет продукты, переносит микроорганизмы, быстро заселяет помещения и теплицы Очень многочисленные колонии с несколькими матками, высокая скорость размножения и расселения Муравьи-воры (Solenopsis fugax) Подвалы, хозяйственные помещения, фундамент построек, иногда квартиры и теплицы Повреждают запасы продуктов, проникают в жилые помещения, могут расселяться рядом с другими видами муравьев Небольшие скрытные колонии, часто устраивают гнезда рядом с более крупными видами и похищают их яйца и личинки

Как избавиться от муравьев

Так как насекомые довольно маленькие и быстро размножаются, избавиться от муравьев самостоятельно непросто. При борьбе с ними используют как народные средства, так и покупные инсектициды.

Химические средства (инсектициды)

Когда речь идет о крупных колониях муравьев, инсектициды по-прежнему остаются самым результативным способом борьбы. Современные препараты рассчитаны не на мгновенный эффект. Муравей успевает забрать приманку в гнездо, где действующее вещество постепенно распространяется среди остальных обитателей. Именно поэтому удается уничтожить всю колонию, а не только тех насекомых, которые попались на глаза.

Наиболее распространенные действующие вещества, применяемые против муравьев.

Действующее вещество Как действует Особенности применения Диазинон Нарушает работу нервной системы насекомых Используется преимущественно в гранулах и почвенных препаратах для обработки муравейников. Фипронил Блокирует передачу нервных импульсов, вызывает гибель колонии через зараженных рабочих особей Часто входит в состав гелей и приманок длительного действия. Циперметрин Контактно-кишечный инсектицид из группы пиретроидов Применяется для обработки муравьиных троп, оснований построек и наружных поверхностей. Хлорпирифос Нарушает работу ферментов нервной системы насекомых Используется ограниченно. Во многих странах применение существенно сокращено из-за токсикологических рисков. Перед использованием необходимо убедиться, что конкретный препарат разрешен к применению согласно действующим санитарным нормам.

Средств для борьбы сегодня довольно много, и отличаются они не только составом.

Гели считаются одним из самых удачных вариантов. Они содержат специальные приманивающие вещества, поэтому муравьи сами охотно поедают приманку и несут ее в муравейник. Гель лучше наносить пунктирными линиями вдоль муравьиных троп или возле гнезда— так насекомым проще его найти и перенести.

считаются одним из самых удачных вариантов. Они содержат специальные приманивающие вещества, поэтому муравьи сами охотно поедают приманку и несут ее в муравейник. Гель лучше наносить пунктирными линиями вдоль муравьиных троп или возле гнезда— так насекомым проще его найти и перенести. Гранулы обычно используют на участке. Их раскладывают возле входов в гнезда, рядом с муравьиными дорожками и в местах, где насекомых особенно много. Многие препараты продолжают работать несколько недель, даже если прошел дождь.

обычно используют на участке. Их раскладывают возле входов в гнезда, рядом с муравьиными дорожками и в местах, где насекомых особенно много. Многие препараты продолжают работать несколько недель, даже если прошел дождь. Порошки подходят для обработки троп и других участков активного движения муравьев. Частицы цепляются за лапки и наружные покровы насекомых, а затем оказываются внутри гнезда. У порошков есть существенный недостаток: они чувствительны к ветру и влаге. На открытом участке порошок легко сдувает или смывает, из-за чего его эффективность падает. Часто порошки работают лучше в сочетании с другими препаратами (например, с гелем).

подходят для обработки троп и других участков активного движения муравьев. Частицы цепляются за лапки и наружные покровы насекомых, а затем оказываются внутри гнезда. У порошков есть существенный недостаток: они чувствительны к ветру и влаге. На открытом участке порошок легко сдувает или смывает, из-за чего его эффективность падает. Часто порошки работают лучше в сочетании с другими препаратами (например, с гелем). Аэрозоли дают быстрый результат и помогают обработать труднодоступные места. Но есть нюанс: они хорошо уничтожают рабочих особей, тогда как до матки действующее вещество добирается далеко не всегда. Поэтому аэрозоли лучше использовать точечно — прямо в центр обнаруженного гнезда, либо как вспомогательное средство.

Меры безопасности при использовании инсектицидов

Любые средства для борьбы с насекомыми требуют аккуратного обращения. Даже препараты, предназначенные для бытового применения, остаются химическими веществами и при нарушении правил использования могут быть небезопасны.

Важно учитывать особенности действующих компонентов:

диазинон относится к веществам умеренной токсичности, поэтому работа с ним допускается только с использованием средств защиты;

относится к веществам умеренной токсичности, поэтому работа с ним допускается только с использованием средств защиты; циперметрин опасен для пчел и обитателей водоемов, поэтому обработки проводят после окончания лета опылителей или до начала цветения растений;

опасен для пчел и обитателей водоемов, поэтому обработки проводят после окончания лета опылителей или до начала цветения растений; фипронил оказывает выраженное токсическое действие на пчел и некоторых других полезных насекомых, поэтому его нельзя допускать на цветущие культуры;

оказывает выраженное токсическое действие на пчел и некоторых других полезных насекомых, поэтому его нельзя допускать на цветущие культуры; хлорпирифос требует повышенной осторожности и применяется исключительно по инструкции в составе зарегистрированных препаратов.

Во время обработки желательно использовать перчатки, респиратор, защитные очки и одежду, закрывающую кожу. После завершения работ следует тщательно вымыть руки и лицо с мылом, а рабочую одежду постирать.

Так же, надо понимать, что инсектициды действуют не только на вредителей. Под их воздействие могут попасть жужелицы, златоглазки, наездники и другие полезные насекомые. Поэтому препараты разумнее применять локально, обрабатывая только те места, где действительно есть проблема.

Народные средства

Домашние способы редко помогают полностью избавиться от крупных колоний, но при небольшом количестве муравьев они могут оказаться полезными. Особенно если использовать их вместе с другими мерами борьбы.

Борная кислота. Одно из наиболее изученных домашних средств. После попадания в организм насекомого вещество нарушает работу нервной системы. Для приготовления приманки борную кислоту смешивают с небольшим количеством сахара, меда, сиропа или варенья. Рабочие муравьи переносят приманку в гнездо, что позволяет воздействовать на часть колонии. Чтобы метод сработал, концентрация борной кислоты должна быть низкой (1–3%). Если насыпать слишком много, муравьи почувствуют угрозу и обойдут ловушку. Также приманка должна быть достаточно привлекательной. Ари работе с концентрированным порошком желательно использовать перчатки — при длительном контакте возможно легкое раздражение кожи.

Уксусный раствор. Используется для обработки муравьиных троп, мест проникновения насекомых в дом и участков возле гнезда. Резкий запах разрушает феромонные метки, по которым муравьи ориентируются во время поиска пищи

Нашатырный спирт. Применяется аналогично уксусу для обработки троп и мест скопления насекомых. Из-за резкого запаха работать с ним следует только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. . Стоит уточнить: уксус и нашатырный спирт не уничтожают колонию — они лишь временно сбивают маршруты, заставляя муравьев уйти.

Мыльный раствор. Помогает смывать химические следы, оставленные рабочими особями. После обработки муравьям приходится заново прокладывать маршруты к источникам пищи. Эффект временный — после высыхания или дождя следы могут восстановиться, поэтому обработку, скорее всего, придется повторить.

Древесная зола. Ее рассыпают вокруг отдельных муравейников и вдоль муравьиных дорожек. Зола подсушивает верхний слой почвы и делает условия менее подходящими для развития колонии. Дополнительный плюс — она содержит калий и кальций, полезные для ряда садовых культур. золу нужно обновлять после дождя — осадки смоют ее, и эффект пропадет.

Ароматические растения. Для отпугивания муравьев возле грядок и плодовых деревьев высаживают растения с выраженным запахом: мяту, лаванду, полынь, пижму. Полностью уничтожить колонию такие растения не способны, но могут снизить активность отдельных кормовых троп и уменьшить количество насекомых на участке.

Биологические средства

Иногда бороться нужно не с самими муравьями, а с причинами, которые их привлекают. В этом и заключается смысл биологических методов.

Главный "магнит" для муравьев — тля. Она выделяет сладкую падь, которой питаются насекомые. Стоит сократить численность тли, и интерес муравьев к растениям часто заметно ослабевает. Помогают и полезные насекомые: божьи коровки, жужелицы, златоглазки. Они активно уничтожают тлю и тем самым лишают муравьев привычного источника пищи.

Для обработки иногда используют биопрепараты на основе микроорганизмов. Они действуют не так быстро, как инсектициды, зато считаются более щадящими для участка.

Если же муравейники занимают большую площадь, а принятые меры не дают результата, приходится прибегать к профессиональной обработке.

Как избавиться от муравьев на плодовых деревьях

Муравьи редко появляются на плодовых деревьях сами по себе. В большинстве случаев они приходят вслед за тлей. Именно поэтому простое уничтожение рабочих особей обычно дает лишь временный эффект. Комплексная защита строится поэтапно. Сначала устраняют тлю, затем ограничивают перемещение рабочих особей по стволу, после чего при необходимости проводят обработку муравейника и приствольного круга

Алгоритм борьбы с муравьями на плодовых деревьях

Сначала избавляются от тли. Для этого используют разрешенные инсектициды, биопрепараты или мыльные растворы. Затем обрабатывают муравейник. Применяют гелевые приманки и гранулированные препараты, рассчитанные на уничтожение всей колонии. После этого устанавливают ловчие пояса. Они создают механический барьер и не позволяют муравьям подниматься на дерево. Завершающий этап — профилактика. Деревья регулярно осматривают, удаляют новые очаги тли и следят за состоянием приствольного круга.

Схема установки ловчего пояса

Правильно установленный ловчий пояс значительно уменьшает количество муравьев, поднимающихся по стволу. Однако он не заменяет уничтожение тли и обработку колонии.

Рекомендуемая схема установки Параметр Рекомендация Высота установки 50–70 см от поверхности земли Ширина пояса 10–15 см (ширина может варьироваться в зависимости от типа пояса и ствола. Главное — обеспечить плотное прилегание) Основание Плотная ткань, бумага, специальная лента или готовый пояс Герметизация Верхний край плотно фиксируют шпагатом или лентой, исключая зазоры между корой и поясом Клей Используют специальные несохнущие энтомологические клеевые составы Контроль Проверяют состояние каждые 7–10 дней, при загрязнении заменяют

Ловчий пояс обычно закрепляют на высоте 50–70 см от земли. Его ширина должна быть около 10–15 см, а между корой и материалом не должно оставаться зазоров.

Не наносите клей прямо на кору — это может привести к выпреванию, трещинам и проникновению инфекций. Сначала очистите ствол от старой коры, лишайников, заделайте крупные трещины, и только потом устанавливайте пояс. Также периодически очищайте пояс от налипших насекомых — если слой станет толстым, муравьи смогут пробраться по нему как по "мостику".

Даже после установки пояса стоит время от времени проверять приствольный круг. Если рядом остался действующий муравейник, без его обработки проблема может быстро вернуться.

Как избавиться от муравьев в теплице

Закрытый грунт создает для муравьев почти идеальные условия. В теплице тепло, часто сохраняется высокая влажность, а вместе с овощными культурами нередко развивается и тля — главный источник пищи для колонии. Поэтому борьба с насекомыми должна быть продуманной и максимально аккуратной.

На практике предпочтение обычно отдают локальным методам. Хороший результат дают гелевые приманки и гранулированные препараты, которые размещают рядом с муравейниками и вдоль дорожек, по которым передвигаются насекомые. Такой способ позволяет воздействовать на колонию изнутри и избежать сплошной обработки всей теплицы. Есть и еще один нюанс. В условиях повышенной влажности порошки и гранулы способны быстрее слеживаться и терять эффективность. Гели менее чувствительны к таким условиям, хотя и их рекомендуется периодически обновлять.

Параллельно необходимо следить за влажностью почвы. Умеренно влажный и рыхлый грунт может способствовать заселению отдельных видов муравьев. Регулярное рыхление, уборка растительных остатков и удаление опавших плодов заметно снижают риск повторного заселения.

Отдельное внимание уделяют борьбе с тлей. Если ее численность уменьшается, интерес муравьев к посадкам тоже ослабевает. Для этого используют разрешенные биопрепараты или полезных насекомых-энтомофагов, если выбранная технология выращивания позволяет их применять.

Работать с инсектицидами в закрытом пространстве нужно осторожно.

Основные правила такие:

не использовать сильнодействующие аэрозоли без крайней необходимости;

надевать респиратор, защитные очки и перчатки;

после обработки обязательно проветривать теплицу;

не проводить работы в присутствии людей и домашних животных;

соблюдать сроки ожидания, указанные производителем препарата.

Есть еще один момент, о котором часто забывают. Внутри теплицы концентрация химических паров может быть выше, чем на улице, а некоторые вещества разлагаются медленнее. Поэтому фактическое время ожидания до сбора урожая иногда оказывается больше, чем указано в инструкции.

Особенно осторожно следует работать рядом с цветущими культурами. Многие инсектициды токсичны для пчел и других опылителей, поэтому бесконтрольное распыление препаратов в таких условиях недопустимо.

Профилактика появления вредителей

От появления муравьев в квартире не застрахован никто, так как их можно запросто принести домой с улицы. Однако в целях профилактики следует учитывать некоторые рекомендации.

Соблюдать чистоту в доме. Необходимо поддерживать порядок на кухне, не оставлять крошки на столе, пищу убирать в холодильник, вовремя выносить мусор и т.д.

Тщательно закрывать краны и устранить все протечки.

Заделать все щели, через которые муравьи могут проникнуть в дом. Это можно сделать герметиком или шпатлевкой.

После магазина следует проверять покупки на наличие в них муравьев.

Во время уборки можно использовать растворы с хлором, спиртом, уксусом - муравьи не выносят этих запахов.

При обнаружении первых признаков наличия муравьев следует принять меры по борьбе с насекомыми, чтобы избежать размножения колонии.

Регулярный осмотр плодовых деревьев позволяет своевременно обнаружить первые колонии тли. Чем раньше начинается борьба с сосущими вредителями, тем ниже вероятность массового появления муравьев.

Опавшие плоды, растительные остатки, старые доски, камни и другие укрытия создают удобные места для устройства гнезд. Их рекомендуется своевременно удалять, а компостные кучи располагать вдали от плодовых посадок.

Главное о борьбе с муравьями: мнение эксперта

Полностью уничтожать муравьев на участке специалисты сегодня не советуют. Несмотря на репутацию вредителей, эти насекомые выполняют полезную работу: разлагают органические остатки, рыхлят почву и сокращают численность некоторых других беспозвоночных. Кандидат сельскохозяйственных наук и старший научный сотрудник ФГБНУ "ФНЦ им. И. В. Мичурина" Николай Хромов отмечает: "Помните, что муравьи полезны для аэрации почвы, поэтому сосредоточьтесь не на полном уничтожении, а на сокращении их численности до безопасного уровня. Повторяйте обработки один раз в 2—3 недели, особенно после дождей, и следите за появлением новых гнезд".

Как отмечает Андрей Туманов, председатель общественной организации "Московский союз садоводов" основную проблему для сада создают не сами муравьи, а их союз с тлей. "Если хочется, чтобы меньше стало муравья, надо лишить его пищевой базы, то есть бороться одновременно и с тлей". Пока сохраняются колонии тли, насекомые будут вновь заселять плодовые деревья и защищать источник питания. Поэтому борьба всегда должна начинаться именно с устранения сосущих вредителей.

По словам специалистов, применение инсектицидов оправдано только тогда, когда численность колонии действительно представляет угрозу урожаю. Локальная обработка муравейника значительно безопаснее сплошного внесения химических препаратов по всему участку и позволяет сохранить полезных насекомых.

Специалисты по дезинсекции добавляют: если насекомых слишком много и они заселили постройки или теплицы, бороться нужно сразу со всеми очагами. Уничтожение только рабочих особей редко решает проблему надолго.

Практика показывает, что лучший результат обычно дает сочетание нескольких мер:

своевременная борьба с тлей;

локальная обработка муравейников;

использование ловчих поясов на плодовых деревьях;

поддержание чистоты на участке;

регулярный контроль состояния посадок.