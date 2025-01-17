https://ria.ru/20250117/msp-1994248088.html
Численность субъектов МСП в Самарской области выросла на 27,4% за пять лет
Численность субъектов МСП в Самарской области выросла на 27,4% за пять лет - РИА Новости, 17.01.2025
Численность субъектов МСП в Самарской области выросла на 27,4% за пять лет
Численность занятых в малом и среднем бизнесе Самарской области увеличилась на 27,4% за пять лет, на данный момент в этой сфере занято 654,6 тысячи человек,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T17:38:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Численность занятых в малом и среднем бизнесе Самарской области увеличилась на 27,4% за пять лет, на данный момент в этой сфере занято 654,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона. Кроме того, каждый год в регионе растет и количество самозанятых. Этот статус зарегистрировали более 274 тысяч жителей региона. По словам врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области создана и эффективно работает инфраструктура поддержки бизнеса: сеть центров "Мой бизнес", региональный Центр поддержки экспорта, Гарантийный фонд, Агентство по привлечению инвестиций и другие институты развития. Он подчеркнул, что власти региона будут продолжать внедрять новые инструменты поддержки, которые будут актуальны целям и задачам предпринимателей. Также доля оборота предприятий МСП в обороте полного круга организаций увеличилась с 32,3% в 2019 году до 36,8% в 2023 году. Вырос и объем налоговых поступлений. В 2024 году он составил 23,5 миллиарда рублей, что на 239,8% больше, чем по итогам 2019 года. С 2025 года "Малое и среднее предпринимательство" – федеральный проект в составе нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , самарская область
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Самарская область
Численность субъектов МСП в Самарской области выросла на 27,4% за пять лет
Число субъектов МСП увеличилось в Самарской области почти на 28%
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Численность занятых в малом и среднем бизнесе Самарской области увеличилась на 27,4% за пять лет, на данный момент в этой сфере занято 654,6 тысячи человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Кроме того, каждый год в регионе растет и количество самозанятых. Этот статус зарегистрировали более 274 тысяч жителей региона.
По словам врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" в Самарской области создана и эффективно работает инфраструктура поддержки бизнеса: сеть центров "Мой бизнес", региональный Центр поддержки экспорта, Гарантийный фонд, Агентство по привлечению инвестиций и другие институты развития.
Он подчеркнул, что власти региона будут продолжать внедрять новые инструменты поддержки, которые будут актуальны целям и задачам предпринимателей.
Также доля оборота предприятий МСП в обороте полного круга организаций увеличилась с 32,3% в 2019 году до 36,8% в 2023 году. Вырос и объем налоговых поступлений. В 2024 году он составил 23,5 миллиарда рублей, что на 239,8% больше, чем по итогам 2019 года.
С 2025 года "Малое и среднее предпринимательство" – федеральный проект в составе нового нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".