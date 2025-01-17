https://ria.ru/20250117/moskvichev-1994178001.html

И. о. директора "Росизо" стал Москвичев

И. о. директора "Росизо" стал Москвичев - РИА Новости, 17.01.2025

И. о. директора "Росизо" стал Москвичев

Исполняющим обязанности директора "Росизо" стал заместитель экс-главы музейно-выставочного центра Ольги Галактионовой Георгий Москвичев, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:51:00+03:00

2025-01-17T12:51:00+03:00

2025-01-17T12:52:00+03:00

культура

ольга любимова

елизавета лихачева

росизо

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Исполняющим обязанности директора "Росизо" стал заместитель экс-главы музейно-выставочного центра Ольги Галактионовой Георгий Москвичев, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росизо".Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что главой Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина назначена Ольга Галактионова."Исполняющим обязанности директора "Росизо" стал заместитель Ольги Николаевны Георгий Москвичев", - сказал собеседник агентства.Накануне Елизавета Лихачева сообщила РИА Новости, что покидает пост главы Пушкинского музея.Галактионова с 2021 года возглавляла музейно-выставочный центр "Росизо". Под ее руководством были созданы такие выставочные проекты, как "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", а также "ДК СССР" — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева.

https://ria.ru/20241119/ssha-1984504011.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ольга любимова, елизавета лихачева, росизо