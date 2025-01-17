И. о. директора "Росизо" стал Москвичев
И. о. директора "Росизо" стал заместитель Галактионовой Москвичев
© Фото : Медиабанк событий Подмосковья / Арина Кузнецова Заместитель генерального директора РОСИЗО Георгий Москвичев
© Фото : Медиабанк событий Подмосковья / Арина Кузнецова
Заместитель генерального директора РОСИЗО Георгий Москвичев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Исполняющим обязанности директора "Росизо" стал заместитель экс-главы музейно-выставочного центра Ольги Галактионовой Георгий Москвичев, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Росизо".
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что главой Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина назначена Ольга Галактионова.
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"Исполняющим обязанности директора "Росизо" стал заместитель Ольги Николаевны Георгий Москвичев", - сказал собеседник агентства.
Накануне Елизавета Лихачева сообщила РИА Новости, что покидает пост главы Пушкинского музея.
Галактионова с 2021 года возглавляла музейно-выставочный центр "Росизо". Под ее руководством были созданы такие выставочные проекты, как "Кукрыниксы. 100 лет", "Филонов. Художник мирового расцвета", "Бессмертие подвига", а также "ДК СССР" — лауреат первой Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева.
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