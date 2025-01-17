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На Калужском шоссе в Москве столкнулись четыре машины
На Калужском шоссе в Москве столкнулись четыре машины - РИА Новости, 17.01.2025
На Калужском шоссе в Москве столкнулись четыре машины
Четыре машины столкнулись на 41-м километре Калужского шоссе в Москве, движение не затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:30:00+03:00
2025-01-17T20:30:00+03:00
2025-01-17T20:31:00+03:00
происшествия
калужское шоссе
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Четыре машины столкнулись на 41-м километре Калужского шоссе в Москве, движение не затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На 41-м км Калужского шоссе произошло столкновение четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено", - говорится в сообщении.
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происшествия, калужское шоссе, москва, авто, россия
Происшествия, Калужское шоссе, Москва, Авто, Россия
На Калужском шоссе в Москве столкнулись четыре машины
На 41-м километре Калужского шоссе в Москве столкнулись четыре машины