https://ria.ru/20250117/moskva-1994290063.html

На Калужском шоссе в Москве столкнулись четыре машины

На Калужском шоссе в Москве столкнулись четыре машины - РИА Новости, 17.01.2025

На Калужском шоссе в Москве столкнулись четыре машины

Четыре машины столкнулись на 41-м километре Калужского шоссе в Москве, движение не затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. РИА Новости, 17.01.2025

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москва

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россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Четыре машины столкнулись на 41-м километре Калужского шоссе в Москве, движение не затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На 41-м км Калужского шоссе произошло столкновение четырех автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение не затруднено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250116/dtp-1993973515.html

калужское шоссе

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происшествия, калужское шоссе, москва, авто, россия