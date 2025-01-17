https://ria.ru/20250117/moskva-1994203096.html

В Москве задержали криптомошенницу, похитившую более 27 миллионов рублей

В Москве задержали криптомошенницу, похитившую более 27 миллионов рублей - РИА Новости, 17.01.2025

В Москве задержали криптомошенницу, похитившую более 27 миллионов рублей

Полиция задержала криптомошенницу в Москве, похитившую более 27 миллионов рублей у доверчивых граждан под предлогом инвестиций, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:39:00+03:00

2025-01-17T14:39:00+03:00

2025-01-17T14:39:00+03:00

происшествия

россия

москва

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Полиция задержала криптомошенницу в Москве, похитившую более 27 миллионов рублей у доверчивых граждан под предлогом инвестиций, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ. "Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Пресненскому району задержана 29-летняя жительница Северной столицы, подозреваемая в хищении денежных средств граждан под предлогом помощи в получении дохода от сделок с криптовалютой", - говорится в сообщении. Предварительно установлено, что в прошлом году злоумышленница разместила информацию в социальных сетях и мессенджерах о том, что является успешной предпринимательницей в сфере купли-продажи криптоактивов. Она предоставляла возможность пройти платные курсы по обучению технологии сделок с цифровой валютой, предлагала гражданам инвестировать деньги под её непосредственное управление с гарантированным получением прибыли. Так, весной 31-летняя потерпевшая в ходе личной встречи заключила с подозреваемой договор о доверительном управлении деньгами для их размещения на финансовых площадках для операций с криптоактивами. Однако впоследствии условия контракта выполнены не были, деньги никто не вернул. Обманутая москвичка обратилась в полицию. Материальный ущерб превысил 27 миллионов рублей. Еще один потерпевший, 31-летний житель Подмосковья, увидев в социальной сети рекламу бизнес-курсов, связался со злоумышленницей и оплатил обучение. Через некоторое время мужчина получил предложение об инвестировании денежных средств с гарантированной прибылью и перевёл через мобильное приложение 500 тысяч рублей на указанный счет. Однако спустя время ему сообщили, что прибыль получить не удалось, а инвестиция оказалась утеряна. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в органы внутренних дел. "Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение аферистки", - уточнили в ведомстве. Следствие возбудило уголовные дела по частям третьей и четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурантка заключена под стражу. Полицейские устанавливают, кто еще мог пострадать от ее действий, а также возможных соучастников.

https://ria.ru/20250110/moshenniki-1993084704.html

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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье)