В Москве задержали криптомошенницу, похитившую более 27 миллионов рублей
Полиция в Москве задержала криптомошенницу, похитившую более 27 миллионов рублей
Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Полиция задержала криптомошенницу в Москве, похитившую более 27 миллионов рублей у доверчивых граждан под предлогом инвестиций, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Пресненскому району задержана 29-летняя жительница Северной столицы, подозреваемая в хищении денежных средств граждан под предлогом помощи в получении дохода от сделок с криптовалютой", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что в прошлом году злоумышленница разместила информацию в социальных сетях и мессенджерах о том, что является успешной предпринимательницей в сфере купли-продажи криптоактивов. Она предоставляла возможность пройти платные курсы по обучению технологии сделок с цифровой валютой, предлагала гражданам инвестировать деньги под её непосредственное управление с гарантированным получением прибыли.
Так, весной 31-летняя потерпевшая в ходе личной встречи заключила с подозреваемой договор о доверительном управлении деньгами для их размещения на финансовых площадках для операций с криптоактивами. Однако впоследствии условия контракта выполнены не были, деньги никто не вернул. Обманутая москвичка обратилась в полицию. Материальный ущерб превысил 27 миллионов рублей.
Еще один потерпевший, 31-летний житель Подмосковья, увидев в социальной сети рекламу бизнес-курсов, связался со злоумышленницей и оплатил обучение. Через некоторое время мужчина получил предложение об инвестировании денежных средств с гарантированной прибылью и перевёл через мобильное приложение 500 тысяч рублей на указанный счет. Однако спустя время ему сообщили, что прибыль получить не удалось, а инвестиция оказалась утеряна. Мужчина понял, что его обманули, и обратился в органы внутренних дел.
"Сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение аферистки", - уточнили в ведомстве.
Следствие возбудило уголовные дела по частям третьей и четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Фигурантка заключена под стражу. Полицейские устанавливают, кто еще мог пострадать от ее действий, а также возможных соучастников.