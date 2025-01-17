Моргенштерна* обвинили в нарушении закона об иноагентах
СК предъявил Моргенштерну обвинение в нарушении закона об иноагентах
Моргенштерн*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Следственный комитет предъявил рэперу Алишеру Моргенштерну* обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента, вину он не признает, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Жорин.
"СК вчера предъявил обвинение в нарушении закона об иноагентах. Алишер* вину не признает, и мы будем доказывать его невиновность. Статья (часть 2 статьи 330.1 УК РФ – ред.) предусматривает до двух лет лишения свободы, однако, учитывая, что Моргенштерн* ранее не судим и не привлекался, то даже в самом негативном варианте ему не могут назначить наказание, связанное с лишением свободы", - сказал собеседник агентства.
Он заявил, что считает включение Моргенштерна* в реестр иноагентов незаконным и необоснованным. "Кроме того, статья 2.1 272-ФЗ, на которую ссылался Минюст при включении нашего доверителя в реестр, утратила силу с 1 декабря 2022 года", - добавил Жорин.
Он отметил также, что артист маркирует посты в своем Telegram-канале соответствующей плашкой.
Моргенштерн* был включен в реестр иноагентов весной 2022 года. После этого московские суды дважды штрафовали рэпера по части 2 статьи 19.34 КоАП за отсутствие маркировки в постах, оба раза - на 40 тысяч рублей. Согласно законодательству, два протокола по данной статье в течение года является основанием для возбуждения уголовного дела, что и произошло.
Моргенштерн* утром 17 января выложил пост в своем Telegram-канале, в котором агитировал подписчиков поддержать его в лечении от зависимости.
* Лицо, признанное иноагентом в России