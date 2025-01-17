https://ria.ru/20250117/more-1994152729.html

В Кремле осудили планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море

В Кремле осудили планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море - РИА Новости, 17.01.2025

В Кремле осудили планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море

Москва резко осудила планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:47:00+03:00

2025-01-17T11:47:00+03:00

2025-01-17T14:08:00+03:00

в мире

украина

россия

азовское море

дмитрий песков

нато

андрей келин

лондон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994151561_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0446a2fa5d92ad89b85cdbcca3f13762.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Москва резко осудила планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Негативно. Это действительно внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании", — ответил он на вопрос, как Москва относится к замыслу Лондона и Киева.Песков уточнил, что возможное продвижение британской военной инфраструктуры к границам России вызывает беспокойство."Надо будет просто дальше анализировать то, что будет происходить", — сказал он.Кроме того, подчеркнул представитель Кремля, соглашение между Киевом и Лондоном не гарантирует членства Украины в НАТО.Как отмечал посол в Лондоне Андрей Келин, Британия недружественными действиями против России разрушила существовавшие несколько столетий взаимовыгодные отношения между странами.

https://ria.ru/20241224/britaniya-1990873485.html

https://ria.ru/20250116/zelenskij-1994094742.html

https://ria.ru/20250117/ucheniya-1993890686.html

украина

россия

азовское море

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, азовское море, дмитрий песков, нато, андрей келин, лондон