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В Кремле осудили планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море - РИА Новости, 17.01.2025
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11:47 17.01.2025 (обновлено: 14:08 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/more-1994152729.html
В Кремле осудили планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море
В Кремле осудили планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море - РИА Новости, 17.01.2025
В Кремле осудили планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море
Москва резко осудила планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T11:47:00+03:00
2025-01-17T14:08:00+03:00
в мире
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азовское море
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Москва резко осудила планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Негативно. Это действительно внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании", — ответил он на вопрос, как Москва относится к замыслу Лондона и Киева.Песков уточнил, что возможное продвижение британской военной инфраструктуры к границам России вызывает беспокойство."Надо будет просто дальше анализировать то, что будет происходить", — сказал он.Кроме того, подчеркнул представитель Кремля, соглашение между Киевом и Лондоном не гарантирует членства Украины в НАТО.Как отмечал посол в Лондоне Андрей Келин, Британия недружественными действиями против России разрушила существовавшие несколько столетий взаимовыгодные отношения между странами.
https://ria.ru/20241224/britaniya-1990873485.html
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в мире, украина, россия, азовское море, дмитрий песков, нато, андрей келин, лондон
В мире, Украина, Россия, Азовское море, Дмитрий Песков, НАТО, Андрей Келин, Лондон

В Кремле осудили планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкАзовское море
Азовское море - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Азовское море. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Москва резко осудила планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Негативно. Это действительно внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании", — ответил он на вопрос, как Москва относится к замыслу Лондона и Киева.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Британия готовится к столетней войне с Россией
24 декабря 2024, 08:00

В четверг премьер-министр Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали соглашение о "столетнем" партнерстве, оно содержит пункт о планах стран углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".

Песков уточнил, что возможное продвижение британской военной инфраструктуры к границам России вызывает беспокойство.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Киром Стармером в Киеве. 16 января 2025 - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Зеленский заявил, что в соглашении с Британией есть секретная часть
16 января, 23:07
"Надо будет просто дальше анализировать то, что будет происходить", — сказал он.

Согласно документу, Британия изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы.

Кроме того, подчеркнул представитель Кремля, соглашение между Киевом и Лондоном не гарантирует членства Украины в НАТО.
Как отмечал посол в Лондоне Андрей Келин, Британия недружественными действиями против России разрушила существовавшие несколько столетий взаимовыгодные отношения между странами.
Немецкий фрегат Аугсбург (F 213) - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Корабли НАТО уже в Финском заливе. Что назревает у российских границ
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаРоссияАзовское мореДмитрий ПесковНАТОАндрей КелинЛондон
 
 
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