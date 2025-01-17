В Кремле осудили планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море
Азовское море. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Москва резко осудила планы Британии и Украины сотрудничать в Азовском море, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Негативно. Это действительно внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании", — ответил он на вопрос, как Москва относится к замыслу Лондона и Киева.
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В четверг премьер-министр Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский подписали соглашение о "столетнем" партнерстве, оно содержит пункт о планах стран углубить военное сотрудничество в Черном, Азовском и Балтийском морях для "укрепления безопасности".
Песков уточнил, что возможное продвижение британской военной инфраструктуры к границам России вызывает беспокойство.
"Надо будет просто дальше анализировать то, что будет происходить", — сказал он.
Согласно документу, Британия изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы.
Кроме того, подчеркнул представитель Кремля, соглашение между Киевом и Лондоном не гарантирует членства Украины в НАТО.
Как отмечал посол в Лондоне Андрей Келин, Британия недружественными действиями против России разрушила существовавшие несколько столетий взаимовыгодные отношения между странами.