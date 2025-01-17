Рейтинг@Mail.ru
"Молдовагаз" рассказал о размере долга перед "Газпромом" - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 17.01.2025 (обновлено: 15:01 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/moldovagaz-1994194282.html
"Молдовагаз" рассказал о размере долга перед "Газпромом"
"Молдовагаз" рассказал о размере долга перед "Газпромом" - РИА Новости, 17.01.2025
"Молдовагаз" рассказал о размере долга перед "Газпромом"
Врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан опроверг заявление госсекретаря министерства энергетики Молдавии Константина Боросана о выплате "Газпрому" части... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:10:00+03:00
2025-01-17T15:01:00+03:00
молдавия
кишинев
европа
дорин речан
газпром
молдовагаз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806595_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_be104e8745a3fef6d25aeeb262f023e0.jpg
КИШИНЕВ, 17 янв — РИА Новости. Врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан опроверг заявление госсекретаря министерства энергетики Молдавии Константина Боросана о выплате "Газпрому" части признаваемого Молдавией долга в 8,6 млн долларов. В четверг Боросан заявил, что Кишинев выплатит "Газпрому" 2,3 млн долларов из признаваемого республикой долга в 8,6 млн долларов в 2025 году. "Ни одного доллара не было заплачено. Более того, на данный момент в проекте бюджета компании на 2025 год не запланировано погашение задолженности перед "Газпромом". По поводу списания, долг не списан, сейчас по данным бухгалтерского учета долг составляет 709 миллионов долларов", — сказал врио главы "Молдовагаза" в четверг.В конце декабря "Газпром" заявил о прекращении с января газовых поставок в Молдавию из-за долга "Молдовагаза". При этом "Газпром" оценил долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предложил заплатить 8,6 миллиона долларов. После этого "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа с января из-за отказа Киева продлить соглашение по транзиту газа из РФ через свою территорию в Европу. Поставки газа в Приднестровье (ПМР) также прекратились.С 16 декабря молдавские власти ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса. Премьер республики Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с нехваткой электроэнергии, так как Молдавская государственная районная электростанция в ПМР не может обеспечить ее достаточное количество для правого берега Днестра. Он добавил, что закупка электроэнергии у другого поставщика приводит к росту цен на энергетику. Energocom 30 декабря заявила, что в январе будет обеспечивать Кишинев электроэнергией благодаря местному производству и поставкам из Бухареста.
https://ria.ru/20250114/sandu-1993665605.html
https://ria.ru/20250116/moldaviya-1994030892.html
молдавия
кишинев
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806595_171:256:2560:2048_1920x0_80_0_0_25571846798afda60a06577f9e676a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, кишинев, европа, дорин речан, газпром, молдовагаз, в мире
Молдавия, Кишинев, Европа, Дорин Речан, Газпром, Молдовагаз, В мире
"Молдовагаз" рассказал о размере долга перед "Газпромом"

"Молдовагаз" признал историческим долг в 709 млн долларов перед "Газпромом"

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 17 янв — РИА Новости. Врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан опроверг заявление госсекретаря министерства энергетики Молдавии Константина Боросана о выплате "Газпрому" части признаваемого Молдавией долга в 8,6 млн долларов.
В четверг Боросан заявил, что Кишинев выплатит "Газпрому" 2,3 млн долларов из признаваемого республикой долга в 8,6 млн долларов в 2025 году.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Санду обвинила "Газпром" в энергетическом кризисе в Молдавии
14 января, 14:49
"Ни одного доллара не было заплачено. Более того, на данный момент в проекте бюджета компании на 2025 год не запланировано погашение задолженности перед "Газпромом". По поводу списания, долг не списан, сейчас по данным бухгалтерского учета долг составляет 709 миллионов долларов", — сказал врио главы "Молдовагаза" в четверг.
В конце декабря "Газпром" заявил о прекращении с января газовых поставок в Молдавию из-за долга "Молдовагаза". При этом "Газпром" оценил долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предложил заплатить 8,6 миллиона долларов. После этого "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа с января из-за отказа Киева продлить соглашение по транзиту газа из РФ через свою территорию в Европу. Поставки газа в Приднестровье (ПМР) также прекратились.
С 16 декабря молдавские власти ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса. Премьер республики Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с нехваткой электроэнергии, так как Молдавская государственная районная электростанция в ПМР не может обеспечить ее достаточное количество для правого берега Днестра. Он добавил, что закупка электроэнергии у другого поставщика приводит к росту цен на энергетику. Energocom 30 декабря заявила, что в январе будет обеспечивать Кишинев электроэнергией благодаря местному производству и поставкам из Бухареста.
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Премьер Молдавии остался недоволен решением России по поставкам газа
16 января, 16:32
 
МолдавияКишиневЕвропаДорин РечанГазпромМолдовагазВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала