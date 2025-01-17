https://ria.ru/20250117/moldovagaz-1994194282.html

"Молдовагаз" рассказал о размере долга перед "Газпромом"

"Молдовагаз" рассказал о размере долга перед "Газпромом" - РИА Новости, 17.01.2025

"Молдовагаз" рассказал о размере долга перед "Газпромом"

Врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан опроверг заявление госсекретаря министерства энергетики Молдавии Константина Боросана о выплате "Газпрому" части... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:10:00+03:00

2025-01-17T14:10:00+03:00

2025-01-17T15:01:00+03:00

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КИШИНЕВ, 17 янв — РИА Новости. Врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан опроверг заявление госсекретаря министерства энергетики Молдавии Константина Боросана о выплате "Газпрому" части признаваемого Молдавией долга в 8,6 млн долларов. В четверг Боросан заявил, что Кишинев выплатит "Газпрому" 2,3 млн долларов из признаваемого республикой долга в 8,6 млн долларов в 2025 году. "Ни одного доллара не было заплачено. Более того, на данный момент в проекте бюджета компании на 2025 год не запланировано погашение задолженности перед "Газпромом". По поводу списания, долг не списан, сейчас по данным бухгалтерского учета долг составляет 709 миллионов долларов", — сказал врио главы "Молдовагаза" в четверг.В конце декабря "Газпром" заявил о прекращении с января газовых поставок в Молдавию из-за долга "Молдовагаза". При этом "Газпром" оценил долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предложил заплатить 8,6 миллиона долларов. После этого "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа с января из-за отказа Киева продлить соглашение по транзиту газа из РФ через свою территорию в Европу. Поставки газа в Приднестровье (ПМР) также прекратились.С 16 декабря молдавские власти ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса. Премьер республики Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с нехваткой электроэнергии, так как Молдавская государственная районная электростанция в ПМР не может обеспечить ее достаточное количество для правого берега Днестра. Он добавил, что закупка электроэнергии у другого поставщика приводит к росту цен на энергетику. Energocom 30 декабря заявила, что в январе будет обеспечивать Кишинев электроэнергией благодаря местному производству и поставкам из Бухареста.

https://ria.ru/20250114/sandu-1993665605.html

https://ria.ru/20250116/moldaviya-1994030892.html

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молдавия, кишинев, европа, дорин речан, газпром, молдовагаз, в мире