"Молдовагаз" рассказал о размере долга перед "Газпромом"
"Молдовагаз" признал историческим долг в 709 млн долларов перед "Газпромом"
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 янв — РИА Новости. Врио главы "Молдовагаза" Вадим Чебан опроверг заявление госсекретаря министерства энергетики Молдавии Константина Боросана о выплате "Газпрому" части признаваемого Молдавией долга в 8,6 млн долларов.
В четверг Боросан заявил, что Кишинев выплатит "Газпрому" 2,3 млн долларов из признаваемого республикой долга в 8,6 млн долларов в 2025 году.
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"Ни одного доллара не было заплачено. Более того, на данный момент в проекте бюджета компании на 2025 год не запланировано погашение задолженности перед "Газпромом". По поводу списания, долг не списан, сейчас по данным бухгалтерского учета долг составляет 709 миллионов долларов", — сказал врио главы "Молдовагаза" в четверг.
В конце декабря "Газпром" заявил о прекращении с января газовых поставок в Молдавию из-за долга "Молдовагаза". При этом "Газпром" оценил долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предложил заплатить 8,6 миллиона долларов. После этого "Газпром" сообщил о прекращении подачи газа с января из-за отказа Киева продлить соглашение по транзиту газа из РФ через свою территорию в Европу. Поставки газа в Приднестровье (ПМР) также прекратились.
С 16 декабря молдавские власти ввели режим ЧП из-за энергетического кризиса. Премьер республики Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с нехваткой электроэнергии, так как Молдавская государственная районная электростанция в ПМР не может обеспечить ее достаточное количество для правого берега Днестра. Он добавил, что закупка электроэнергии у другого поставщика приводит к росту цен на энергетику. Energocom 30 декабря заявила, что в январе будет обеспечивать Кишинев электроэнергией благодаря местному производству и поставкам из Бухареста.