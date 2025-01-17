"Молдовагаз" признал долг перед "Газпромом"
"Молдовагаз" признал право "Газпрома" требовать выплату долга в $709 млн
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 янв — РИА Новости. И.о. главы правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан признал долг предприятия перед "Газпромом" в размере 709 миллионов долларов, несмотря на попытки официального Кишинева оспорить его.
"Есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность "Молдовагаз" перед "Газпромом" по правому берегу Днестра в сумме 709 миллионов долларов", — сказал он в эфире кишинёвского телеканала ТВ-8.
Как отметил Чебан, задолженность не аннулирована, и "Газпром" имеет право требовать ее возврата на основании вердикта суда в Москве. При этом он уточнил, что данный долг никак не связан с долгом за газ, полученный ПМР.
Президент Молдавии Майя Санду ранее отказалась возвращать 709 миллионов долларов "Газпрому", обвинив последний в энергокризисе в республике.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.