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"Молдовагаз" признал долг перед "Газпромом" - РИА Новости, 18.01.2025
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16:12 17.01.2025 (обновлено: 01:53 18.01.2025)
https://ria.ru/20250117/moldaviya-1994226969.html
"Молдовагаз" признал долг перед "Газпромом"
"Молдовагаз" признал долг перед "Газпромом" - РИА Новости, 18.01.2025
"Молдовагаз" признал долг перед "Газпромом"
И.о. главы правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан признал долг предприятия перед "Газпромом" в размере 709 миллионов долларов, несмотря на попытки... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-17T16:12:00+03:00
2025-01-18T01:53:00+03:00
экономика
молдавия
кишинев
днестр
майя санду
газпром
молдовагаз
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КИШИНЕВ, 17 янв — РИА Новости. И.о. главы правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан признал долг предприятия перед "Газпромом" в размере 709 миллионов долларов, несмотря на попытки официального Кишинева оспорить его. "Есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность "Молдовагаз" перед "Газпромом" по правому берегу Днестра в сумме 709 миллионов долларов", — сказал он в эфире кишинёвского телеканала ТВ-8.Как отметил Чебан, задолженность не аннулирована, и "Газпром" имеет право требовать ее возврата на основании вердикта суда в Москве. При этом он уточнил, что данный долг никак не связан с долгом за газ, полученный ПМР. Президент Молдавии Майя Санду ранее отказалась возвращать 709 миллионов долларов "Газпрому", обвинив последний в энергокризисе в республике.С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.
https://ria.ru/20250116/moldaviya-1994030892.html
https://ria.ru/20250117/pridnestrove-1994192708.html
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экономика, молдавия, кишинев, днестр, майя санду, газпром, молдовагаз
Экономика, Молдавия, Кишинев, Днестр, Майя Санду, Газпром, Молдовагаз
"Молдовагаз" признал долг перед "Газпромом"

"Молдовагаз" признал право "Газпрома" требовать выплату долга в $709 млн

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 янв — РИА Новости. И.о. главы правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан признал долг предприятия перед "Газпромом" в размере 709 миллионов долларов, несмотря на попытки официального Кишинева оспорить его.
"Есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность "Молдовагаз" перед "Газпромом" по правому берегу Днестра в сумме 709 миллионов долларов", — сказал он в эфире кишинёвского телеканала ТВ-8.
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Премьер Молдавии остался недоволен решением России по поставкам газа
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Как отметил Чебан, задолженность не аннулирована, и "Газпром" имеет право требовать ее возврата на основании вердикта суда в Москве. При этом он уточнил, что данный долг никак не связан с долгом за газ, полученный ПМР.
Президент Молдавии Майя Санду ранее отказалась возвращать 709 миллионов долларов "Газпрому", обвинив последний в энергокризисе в республике.
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.
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ЭкономикаМолдавияКишиневДнестрМайя СандуГазпромМолдовагаз
 
 
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