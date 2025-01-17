https://ria.ru/20250117/moldaviya-1994226969.html

"Молдовагаз" признал долг перед "Газпромом"

"Молдовагаз" признал долг перед "Газпромом" - РИА Новости, 18.01.2025

"Молдовагаз" признал долг перед "Газпромом"

И.о. главы правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан признал долг предприятия перед "Газпромом" в размере 709 миллионов долларов, несмотря на попытки... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-17T16:12:00+03:00

2025-01-17T16:12:00+03:00

2025-01-18T01:53:00+03:00

экономика

молдавия

кишинев

днестр

майя санду

газпром

молдовагаз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_23739d8cc36bb93a92b5d8f8f04aa4a3.jpg

КИШИНЕВ, 17 янв — РИА Новости. И.о. главы правления компании "Молдовагаз" Вадим Чебан признал долг предприятия перед "Газпромом" в размере 709 миллионов долларов, несмотря на попытки официального Кишинева оспорить его. "Есть все документы, акты сверок, которые подтверждают историческую задолженность "Молдовагаз" перед "Газпромом" по правому берегу Днестра в сумме 709 миллионов долларов", — сказал он в эфире кишинёвского телеканала ТВ-8.Как отметил Чебан, задолженность не аннулирована, и "Газпром" имеет право требовать ее возврата на основании вердикта суда в Москве. При этом он уточнил, что данный долг никак не связан с долгом за газ, полученный ПМР. Президент Молдавии Майя Санду ранее отказалась возвращать 709 миллионов долларов "Газпрому", обвинив последний в энергокризисе в республике.С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии.

https://ria.ru/20250116/moldaviya-1994030892.html

https://ria.ru/20250117/pridnestrove-1994192708.html

молдавия

кишинев

днестр

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, молдавия, кишинев, днестр, майя санду, газпром, молдовагаз