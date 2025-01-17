https://ria.ru/20250117/mishustin-1994303898.html
Мишустин назначил Александра Германа замглавы ФТС России
Мишустин назначил Александра Германа замглавы ФТС России - РИА Новости, 17.01.2025
Мишустин назначил Александра Германа замглавы ФТС России
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Германа заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России, соответствующее... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T21:55:00+03:00
2025-01-17T21:55:00+03:00
2025-01-17T21:55:00+03:00
политика
россия
михаил мишустин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Александра Германа заместителем руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) России, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов. "Назначить Германа Александра Викторовича заместителем руководителя Федеральной таможенной службы", - говорится в документе.
https://ria.ru/20241208/yagodkina-1988055326.html
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политика, россия, михаил мишустин, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Мишустин назначил Александра Германа замглавы ФТС России
Мишустин назначил Александра Германа замглавы Федеральной таможенной службы