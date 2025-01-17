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Мишустин назвал визит президента Ирана в Россию историческим - РИА Новости, 17.01.2025
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13:03 17.01.2025 (обновлено: 14:09 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/mishustin-1994181263.html
Мишустин назвал визит президента Ирана в Россию историческим
Мишустин назвал визит президента Ирана в Россию историческим - РИА Новости, 17.01.2025
Мишустин назвал визит президента Ирана в Россию историческим
Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву имеет историческое значение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с политиком. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:03:00+03:00
2025-01-17T14:09:00+03:00
россия
иран
масуд пезешкиан
михаил мишустин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву имеет историческое значение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с политиком."Ваш визит в Россию имеет историческое значение. Вы и президент Владимир Владимирович Путин подпишете Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном", — сказал глава правительства. Мишустин подчеркнул, что соглашение заложит прочный фундамент для сотрудничества на долгосрочную перспективу. По его словам, российское правительство обеспечит выполнение всех решений Москвы и Тегерана.В пятницу Пезешкиан прибыл в Россию с официальным визитом. После встречи с Мишустиным он проведет переговоры с Владимиром Путиным, лидеры подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Кроме того, президенты обсудят иранскую ядерную программу, ситуацию в Закавказье, уделят внимание положению дел на Ближнем Востоке, в том числе в зоне палестино-израильского конфликта и Сирии.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, после переговоров российский лидер планирует ответить на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20250117/pezeshkian-1994167281.html
https://ria.ru/20250115/posol-1993882101.html
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россия, иран, масуд пезешкиан, михаил мишустин, владимир путин, политика, москва
Россия, Иран, Масуд Пезешкиан, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Политика, Москва
Мишустин назвал визит президента Ирана в Россию историческим

Мишустин: визит президента Ирана в Россию имеет историческое значение

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Михаил Мишустин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву имеет историческое значение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с политиком.
"Ваш визит в Россию имеет историческое значение. Вы и президент Владимир Владимирович Путин подпишете Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном", — сказал глава правительства.
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Мишустин подчеркнул, что соглашение заложит прочный фундамент для сотрудничества на долгосрочную перспективу. По его словам, российское правительство обеспечит выполнение всех решений Москвы и Тегерана.
В пятницу Пезешкиан прибыл в Россию с официальным визитом. После встречи с Мишустиным он проведет переговоры с Владимиром Путиным, лидеры подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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Кроме того, президенты обсудят иранскую ядерную программу, ситуацию в Закавказье, уделят внимание положению дел на Ближнем Востоке, в том числе в зоне палестино-израильского конфликта и Сирии.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, после переговоров российский лидер планирует ответить на вопросы журналистов.
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РоссияИранМасуд ПезешкианМихаил МишустинВладимир ПутинПолитикаМосква
 
 
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