https://ria.ru/20250117/mishustin-1994181263.html

Мишустин назвал визит президента Ирана в Россию историческим

Мишустин назвал визит президента Ирана в Россию историческим - РИА Новости, 17.01.2025

Мишустин назвал визит президента Ирана в Россию историческим

Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву имеет историческое значение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с политиком. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T13:03:00+03:00

2025-01-17T13:03:00+03:00

2025-01-17T14:09:00+03:00

россия

иран

масуд пезешкиан

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владимир путин

политика

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву имеет историческое значение, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с политиком."Ваш визит в Россию имеет историческое значение. Вы и президент Владимир Владимирович Путин подпишете Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном", — сказал глава правительства. Мишустин подчеркнул, что соглашение заложит прочный фундамент для сотрудничества на долгосрочную перспективу. По его словам, российское правительство обеспечит выполнение всех решений Москвы и Тегерана.В пятницу Пезешкиан прибыл в Россию с официальным визитом. После встречи с Мишустиным он проведет переговоры с Владимиром Путиным, лидеры подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.Кроме того, президенты обсудят иранскую ядерную программу, ситуацию в Закавказье, уделят внимание положению дел на Ближнем Востоке, в том числе в зоне палестино-израильского конфликта и Сирии.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, после переговоров российский лидер планирует ответить на вопросы журналистов.

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https://ria.ru/20250115/posol-1993882101.html

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россия, иран, масуд пезешкиан, михаил мишустин, владимир путин, политика, москва