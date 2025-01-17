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ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области - РИА Новости, 17.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 17.01.2025 (обновлено: 14:14 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/minoborony-1994165717.html
ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области
ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области - РИА Новости, 17.01.2025
ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области
Украинские военные несут значительные потери и отступают в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:25:00+03:00
2025-01-17T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы рф
безопасность
вооруженные силы украины
россия
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинские военные несут значительные потери и отступают в Курской области, сообщило Минобороны."Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов. Освобождены 63,2 процента (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 квадратных километров)", — рассказали в ведомстве.За две недели января Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в Курской области: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое."Отражена контратака ВСУ в направлении хутора Бердин, которую противник предпринял с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении и вырваться из зоны блокирования", — заявили в министерстве.Бойцы подразделений 106-й дивизии ВДВ и "Ахмат" 42-й мотострелковой дивизии отбросили противника на исходные позиции, ВСУ понесли большие потери.За январь украинская армия потеряла в Курской области:За минувшие сутки российские войска уничтожили на этом направлении более 230 боевиков ВСУ, танк, три бронетранспортера, из них два БТР Stryker, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и миномет.Всего за время боевых действий в Курской области потери противника превысили 52 тысячи человек.
https://ria.ru/20250117/vsu-1994139014.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, россия, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Воздушно-десантные войска России

ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка"
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинские военные несут значительные потери и отступают в Курской области, сообщило Минобороны.
"Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов. Освобождены 63,2 процента (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 квадратных километров)", — рассказали в ведомстве.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Александрию, Кругленькое, Леонидово и Русское Поречное в Курской области
Российские войска освободили Александрию, Кругленькое, Леонидово и Русское Поречное в Курской области
© Инфографика
Российские войска освободили Александрию, Кругленькое, Леонидово и Русское Поречное в Курской области
За две недели января Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в Курской области: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.
«
"Отражена контратака ВСУ в направлении хутора Бердин, которую противник предпринял с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении и вырваться из зоны блокирования", — заявили в министерстве.
Бойцы подразделений 106-й дивизии ВДВ и "Ахмат" 42-й мотострелковой дивизии отбросили противника на исходные позиции, ВСУ понесли большие потери.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Курскую область
Вчера, 10:26
За январь украинская армия потеряла в Курской области:
  • более 5,6 тысячи человек;
  • свыше 570 единиц техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей.
За минувшие сутки российские войска уничтожили на этом направлении более 230 боевиков ВСУ, танк, три бронетранспортера, из них два БТР Stryker, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и миномет.
Всего за время боевых действий в Курской области потери противника превысили 52 тысячи человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияВоздушно-десантные войска России
 
 
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