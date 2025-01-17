ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка"
Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинские военные несут значительные потери и отступают в Курской области, сообщило Минобороны.
"Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов. Освобождены 63,2 процента (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 квадратных километров)", — рассказали в ведомстве.
© ИнфографикаРоссийские войска освободили Александрию, Кругленькое, Леонидово и Русское Поречное в Курской области
© Инфографика
Российские войска освободили Александрию, Кругленькое, Леонидово и Русское Поречное в Курской области
За две недели января Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в Курской области: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.
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"Отражена контратака ВСУ в направлении хутора Бердин, которую противник предпринял с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении и вырваться из зоны блокирования", — заявили в министерстве.
Бойцы подразделений 106-й дивизии ВДВ и "Ахмат" 42-й мотострелковой дивизии отбросили противника на исходные позиции, ВСУ понесли большие потери.
За январь украинская армия потеряла в Курской области:
- более 5,6 тысячи человек;
- свыше 570 единиц техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей.
За минувшие сутки российские войска уничтожили на этом направлении более 230 боевиков ВСУ, танк, три бронетранспортера, из них два БТР Stryker, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и миномет.
Всего за время боевых действий в Курской области потери противника превысили 52 тысячи человек.
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