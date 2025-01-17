https://ria.ru/20250117/minoborony-1994165717.html

ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области

ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области - РИА Новости, 17.01.2025

ВСУ несут значительные потери и отступают в Курской области

Украинские военные несут значительные потери и отступают в Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:25:00+03:00

2025-01-17T12:25:00+03:00

2025-01-17T14:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы рф

безопасность

вооруженные силы украины

россия

воздушно-десантные войска россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1b/1985982207_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_017bfb0c982e00dcee9ed33ed85dafa8.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Украинские военные несут значительные потери и отступают в Курской области, сообщило Минобороны."Наступление российских войск идет на всех направлениях. Противник несет значительные потери и отступает с занятых территорий, несмотря на переброску им дополнительных резервов. Освобождены 63,2 процента (801 квадратный километр) от изначально занятой противником территории Курской области (1268 квадратных километров)", — рассказали в ведомстве.За две недели января Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в Курской области: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое."Отражена контратака ВСУ в направлении хутора Бердин, которую противник предпринял с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении и вырваться из зоны блокирования", — заявили в министерстве.Бойцы подразделений 106-й дивизии ВДВ и "Ахмат" 42-й мотострелковой дивизии отбросили противника на исходные позиции, ВСУ понесли большие потери.За январь украинская армия потеряла в Курской области:За минувшие сутки российские войска уничтожили на этом направлении более 230 боевиков ВСУ, танк, три бронетранспортера, из них два БТР Stryker, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и миномет.Всего за время боевых действий в Курской области потери противника превысили 52 тысячи человек.

https://ria.ru/20250117/vsu-1994139014.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины, россия, воздушно-десантные войска россии