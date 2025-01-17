https://ria.ru/20250117/minoborony-1994163594.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области в январе

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области в январе - РИА Новости, 17.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области в январе

ВСУ потеряли на курском направлении с начала года более 5,6 тысячи человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:18:00+03:00

2025-01-17T12:18:00+03:00

2025-01-17T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли на курском направлении с начала года более 5,6 тысячи человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, сообщили в Минобороны РФ. "Потери ВСУ на курском направлении в январе 2025 года составили более 5,6 тысяч человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины