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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области в январе - РИА Новости, 17.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:18 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/minoborony-1994163594.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области в январе
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области в январе - РИА Новости, 17.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области в январе
ВСУ потеряли на курском направлении с начала года более 5,6 тысячи человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:18:00+03:00
2025-01-17T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли на курском направлении с начала года более 5,6 тысячи человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, сообщили в Минобороны РФ. "Потери ВСУ на курском направлении в январе 2025 года составили более 5,6 тысяч человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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безопасность, россия, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области в январе

ВСУ в январе потеряли в Курской области более 5,6 тысяч человек и 40 танков

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли на курском направлении с начала года более 5,6 тысячи человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, сообщили в Минобороны РФ.
"Потери ВСУ на курском направлении в январе 2025 года составили более 5,6 тысяч человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, 213 БМП и других бронемашин, 91 артиллерийское орудие и миномет, более 210 автомобилей", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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