Рейтинг@Mail.ru
Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" планируют завершить до конца января - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 17.01.2025 (обновлено: 14:42 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/mazut-1994201029.html
Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" планируют завершить до конца января
Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" планируют завершить до конца января - РИА Новости, 17.01.2025
Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" планируют завершить до конца января
Выгрузку мазута из потерпевшего крушения в Черном море танкера "Волгонефть-239" планируется закончить до конца января, после зачистки судно не будет... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:31:00+03:00
2025-01-17T14:42:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
черное море
керченский пролив
тамань (станица)
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994125357_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_37b1d696bb0b47274ebf587050811578.jpg
КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Выгрузку мазута из потерпевшего крушения в Черном море танкера "Волгонефть-239" планируется закончить до конца января, после зачистки судно не будет представлять экологической опасности, сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов."Планируем закончить выгрузку мазута до конца месяца. Зачистим судно, оно не будет представлять экологической опасности", - передает оперштаб Кубани слова Чернова.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250117/mazut-1994190470.html
черное море
керченский пролив
тамань (станица)
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994125357_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_34c479b2b431146ce7c00e1c41c20113.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, черное море, керченский пролив, тамань (станица), краснодарский край, россия
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Черное море, Керченский пролив, Тамань (станица), Краснодарский край, Россия
Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" планируют завершить до конца января

Выгрузку мазута на кормовой части "Волгонефти-239" хотят завершить до февраля

© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский крайТанкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Танкер Волгонефть-239, потерпевший крушение в районе Керченского пролива - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Оперативный штаб - Краснодарский край
Танкер "Волгонефть-239", потерпевший крушение в районе Керченского пролива
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Выгрузку мазута из потерпевшего крушения в Черном море танкера "Волгонефть-239" планируется закончить до конца января, после зачистки судно не будет представлять экологической опасности, сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов.
"Планируем закончить выгрузку мазута до конца месяца. Зачистим судно, оно не будет представлять экологической опасности", - передает оперштаб Кубани слова Чернова.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Ликвидация последствий разлива мазута с танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Эксперт оценил сроки восстановления экосистемы после ЧП с мазутом
Вчера, 13:52
 
Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествияЧерное мореКерченский проливТамань (станица)Краснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала