https://ria.ru/20250117/mazut-1994201029.html

Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" планируют завершить до конца января

Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" планируют завершить до конца января - РИА Новости, 17.01.2025

Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" планируют завершить до конца января

Выгрузку мазута из потерпевшего крушения в Черном море танкера "Волгонефть-239" планируется закончить до конца января, после зачистки судно не будет... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:31:00+03:00

2025-01-17T14:31:00+03:00

2025-01-17T14:42:00+03:00

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

черное море

керченский пролив

тамань (станица)

краснодарский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994125357_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_37b1d696bb0b47274ebf587050811578.jpg

КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Выгрузку мазута из потерпевшего крушения в Черном море танкера "Волгонефть-239" планируется закончить до конца января, после зачистки судно не будет представлять экологической опасности, сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов."Планируем закончить выгрузку мазута до конца месяца. Зачистим судно, оно не будет представлять экологической опасности", - передает оперштаб Кубани слова Чернова.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.

https://ria.ru/20250117/mazut-1994190470.html

черное море

керченский пролив

тамань (станица)

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, черное море, керченский пролив, тамань (станица), краснодарский край, россия