https://ria.ru/20250117/mazut-1994201029.html
Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" планируют завершить до конца января
Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" планируют завершить до конца января - РИА Новости, 17.01.2025
Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" планируют завершить до конца января
Выгрузку мазута из потерпевшего крушения в Черном море танкера "Волгонефть-239" планируется закончить до конца января, после зачистки судно не будет... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:31:00+03:00
2025-01-17T14:31:00+03:00
2025-01-17T14:42:00+03:00
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
черное море
керченский пролив
тамань (станица)
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 17 янв - РИА Новости. Выгрузку мазута из потерпевшего крушения в Черном море танкера "Волгонефть-239" планируется закончить до конца января, после зачистки судно не будет представлять экологической опасности, сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов."Планируем закончить выгрузку мазута до конца месяца. Зачистим судно, оно не будет представлять экологической опасности", - передает оперштаб Кубани слова Чернова.В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.Десятого января из "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, из трещины в корме произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
https://ria.ru/20250117/mazut-1994190470.html
черное море
керченский пролив
тамань (станица)
краснодарский край
россия
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крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, черное море, керченский пролив, тамань (станица), краснодарский край, россия
Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия, Черное море, Керченский пролив, Тамань (станица), Краснодарский край, Россия
Выгрузку мазута из "Волгонефти-239" планируют завершить до конца января
Выгрузку мазута на кормовой части "Волгонефти-239" хотят завершить до февраля