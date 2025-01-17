https://ria.ru/20250117/mazut-1994190725.html

Экологи показали кадры со дна Черного моря

Экологи показали кадры со дна Черного моря - РИА Новости, 17.01.2025

Экологи показали кадры со дна Черного моря

Участники экологического проекта "Земля касается каждого" показали кадры со дна Черного моря в районе Анапы, на которых видны фракции мазута из потерпевших... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T13:53:00+03:00

2025-01-17T13:53:00+03:00

2025-01-17T13:53:00+03:00

происшествия

черное море

анапа

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Участники экологического проекта "Земля касается каждого" показали кадры со дна Черного моря в районе Анапы, на которых видны фракции мазута из потерпевших крушение танкеров "Волгонефть". "Эксперт нашего проекта Александр Емельянов при поддержке волонтёрского штаба по спасению птиц помог обследовать побережье Чёрного моря. С помощью подводного дрона мы получили уникальные кадры морского дна", - говорится в Telegram-канале проекта. На видео можно заметить фракции мазута, лежащие на дне моря. Кадры были сделаны рядом с причалом у Витязево и возле Бугазской косы, примерно в 40 километрах от Анапы. При этом у кормы затонувшего танкера ничего обнаружить не удалось из-за плохой видимости. "Вода на этом участке мутная, так как корму отсыпают песком, делают дамбу, чтобы загрязнение не распространялось, но мы предполагаем, что мазута там большое количество", - заявили в организации. Эксперты отметили, что сейчас температура воды составляет 8-9 градусов, поэтому мазут тяжёлый, вязкий и оседает на дне. Далее участники проекта планируют провести мониторинг на выборочных участках вдоль берега, посмотреть на динамику течений и карту глубин — это поможет понять, как двигалось пятно мазута, и где он мог скопиться. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20250116/volontery-1994083703.html

https://ria.ru/20250116/anapa-1993934357.html

черное море

анапа

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры со дна Черного моря в районе Анапы, на которых видны фракции мазута Что показало исследование морского дна в месте крушения танкеров? Эксперт нашего проекта Александр Емельянов, при поддержке волонтёрского штаба по спасению птиц, помог обследовать побережье Чёрного моря. С помощью подводного дрона мы получили уникальные кадры морского дна. Команда вышла из Анапы и дошла до мыса Панагия, а также обследовала дно у кормы танкера «Волгонефть-239». В исследовании приняли участие представители МЧС, администрации и волонтёрского штаба, который и помог организовать выход в море. Результат: Из-за плохой видимости возле кормы танкера ничего обнаружить не удалось. Вода на этом участке мутная, так как корму отсыпают песком, делают дамбу, чтобы загрязнение не распространялось, но мы предполагаем, что мазута там большое количество. Корма и берег огорожены боновыми заграждениями без сетки. 2025-01-17T13:53 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, черное море, анапа, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе