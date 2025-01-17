https://ria.ru/20250117/mazut-1994129156.html

Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239"

Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239" - РИА Новости, 17.01.2025

Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239"

Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия, приводит пресс-служба Минтранса слова главы... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T09:32:00+03:00

2025-01-17T09:32:00+03:00

2025-01-17T09:56:00+03:00

черное море

керченский пролив

роман старовойт

следственный комитет россии (ск рф)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

краснодарский край

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Специалисты начали первый этап откачки мазута из танкера "Волгонефть-239", стоящего на мели у мыса Панагия, приводит пресс-служба Минтранса слова главы ведомства Романа Старовойта."На танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. Сейчас специалисты Морспасслужбы уже начали данную операцию, которая будет непрерывной, необходимо не допустить застывания в шланголинии. После того, как общий объем мазута достигнет температуры в 45 градусов, мы сможем перейти к следующему этапу — откачке груза в битумовозы, которые будут подъезжать к танкеру по насыпи", — рассказал министр.Сотрудники федеральных и региональных служб закончили строительство временной подъездной дороги к месту ЧС и обваловку кормы танкера. Вокруг корпуса судна устроена искусственная насыпь протяженностью 400 метров.По оценке министерства, мазут с танкера откачают до конца января.Разлив мазута в Черном мореПятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Это случилось из-за шторма: суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212". СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн мазута. В Краснодарском крае 26 декабря ввели режим ЧС федерального характера. Спасатели и волонтеры собирают загрязненный грунт на берегу, специалисты удаляют нефтеводяную смесь из акватории и ведут обработку сорбентом. В регионе работают пять центров по спасению птиц, пострадавших от загрязнения нефтепродуктом.Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря — в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250116/anapa-1994055176.html

https://ria.ru/20250116/anapa-1993934357.html

https://ria.ru/20250116/popova-1993964725.html

черное море

керченский пролив

краснодарский край

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черное море, керченский пролив, роман старовойт, следственный комитет россии (ск рф), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия, краснодарский край