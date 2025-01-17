Рейтинг@Mail.ru
Игорь Матвиенко заявил, что направит подаренные деньги в Курскую область - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:00 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/matvienko-1994285176.html
Игорь Матвиенко заявил, что направит подаренные деньги в Курскую область
Игорь Матвиенко заявил, что направит подаренные деньги в Курскую область - РИА Новости, 17.01.2025
Игорь Матвиенко заявил, что направит подаренные деньги в Курскую область
Народный артист РФ, музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко рассказал РИА Новости, что в этом году решил отказаться от традиционных подарков на... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T20:00:00+03:00
2025-01-17T20:00:00+03:00
культура
курская область
игорь матвиенко
александр хинштейн
князь владимир
москва
воопиик
шоу-бизнес
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928471839_0:157:2916:1797_1920x0_80_0_0_6e6a099108c9a6a23be606e0fb7c0ed1.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Народный артист РФ, музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко рассказал РИА Новости, что в этом году решил отказаться от традиционных подарков на юбилей. Все собранные средства он направит на восстановление культурных и исторических памятников в Курской области. Игорь Матвиенко 6 февраля отметит юбилей - 65 лет. "Я никогда так не делал, но в этом году я принял такое решение. Началось все с Совета при президенте РФ по культуре и искусству. На заседании выступал Артём Демидов, председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Он рассказал о ситуации в Курской области, где сейчас разрушены многие храмы, исторические дома, монастыри XVII века... Сразу захотелось как-то помочь" - сказал он. По словам Матвиенко, праздновать день рождения в этом году он будет прямо на сцене во время премьеры этно-оперы "Князь Владимир", которая состоится 5 и 6 февраля в Кремлевском Дворце. "Все люди, которые придут на премьеру, вместо подарков смогут перевести деньги на специальный счет в эту организацию, существующую с 1965 года. Я подумал: "Вот, это идеальный подарок мне на день рождения!" - добавил он. Матвиенко отметил, что эту идею поддержал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Уже готов субсчет от ВООПИиК. Все "денежные" подарки к моему юбилею отправим на восстановление памятников нашей культуры. Не за горами конец специальной военной операции (СВО), будет необходимо восстанавливать то, что было разрушено. Помимо инфраструктуры, нужно восстанавливать наше культурное наследие - это ведь одно из проявлений божественного смысла. Люди через красоту приходят к многим вещам, в том числе и к религии", - подчеркнул продюсер. Кроме того, Матвиенко и Хинштейн планируют организовать большой благотворительный концерт, средства от которого также пойдут на восстановление памятников. "Думаю, многие артисты поддержат и перечислят часть своих гонораров со своих концертов. Моя инициатива - это, конечно, капля в море. Никакие подарки эти расходы не покроют, но тем не менее внести свой маленький вклад в такое большое общее дело просто необходимо", - добавил он. Ранее заслуженный артист РФ Дима Билан впервые за последние 10 лет отметил свой день рождения публично в Особняке на Волхонке в Москве. Он, как и Матвиенко, отказался от традиционных подарков, сделав выбор в пользу благотворительности. Каждый мог выбрать сбор, который ему ближе, и помочь любой суммой.
https://ria.ru/20250116/pevtsov-1994011992.html
курская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Анастасия Захтаренко
Анастасия Захтаренко
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928471839_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_425c05ca5da697f2e8e7dac34d5db3c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, игорь матвиенко, александр хинштейн, князь владимир, москва, воопиик, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, новости культуры
Культура, Курская область, Игорь Матвиенко, Александр Хинштейн, Князь Владимир, Москва, ВООПИиК, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры
Игорь Матвиенко заявил, что направит подаренные деньги в Курскую область

Матвиенко заявил, что направит подаренные на юбилей деньги в Курскую область

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКомпозитор, продюсер Игорь Матвиенко на пресс-конференции, приуроченной к 35-летию группы "Любэ", в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Композитор, продюсер Игорь Матвиенко на пресс-конференции, приуроченной к 35-летию группы Любэ, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Народный артист РФ, музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко рассказал РИА Новости, что в этом году решил отказаться от традиционных подарков на юбилей. Все собранные средства он направит на восстановление культурных и исторических памятников в Курской области.
Игорь Матвиенко 6 февраля отметит юбилей - 65 лет.
«
"Я никогда так не делал, но в этом году я принял такое решение. Началось все с Совета при президенте РФ по культуре и искусству. На заседании выступал Артём Демидов, председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Он рассказал о ситуации в Курской области, где сейчас разрушены многие храмы, исторические дома, монастыри XVII века... Сразу захотелось как-то помочь" - сказал он.
По словам Матвиенко, праздновать день рождения в этом году он будет прямо на сцене во время премьеры этно-оперы "Князь Владимир", которая состоится 5 и 6 февраля в Кремлевском Дворце.
"Все люди, которые придут на премьеру, вместо подарков смогут перевести деньги на специальный счет в эту организацию, существующую с 1965 года. Я подумал: "Вот, это идеальный подарок мне на день рождения!" - добавил он.
Матвиенко отметил, что эту идею поддержал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Уже готов субсчет от ВООПИиК. Все "денежные" подарки к моему юбилею отправим на восстановление памятников нашей культуры. Не за горами конец специальной военной операции (СВО), будет необходимо восстанавливать то, что было разрушено. Помимо инфраструктуры, нужно восстанавливать наше культурное наследие - это ведь одно из проявлений божественного смысла. Люди через красоту приходят к многим вещам, в том числе и к религии", - подчеркнул продюсер.
Кроме того, Матвиенко и Хинштейн планируют организовать большой благотворительный концерт, средства от которого также пойдут на восстановление памятников.
«
"Думаю, многие артисты поддержат и перечислят часть своих гонораров со своих концертов. Моя инициатива - это, конечно, капля в море. Никакие подарки эти расходы не покроют, но тем не менее внести свой маленький вклад в такое большое общее дело просто необходимо", - добавил он.
Ранее заслуженный артист РФ Дима Билан впервые за последние 10 лет отметил свой день рождения публично в Особняке на Волхонке в Москве. Он, как и Матвиенко, отказался от традиционных подарков, сделав выбор в пользу благотворительности. Каждый мог выбрать сбор, который ему ближе, и помочь любой суммой.
Актер Дмитрий Певцов - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Певцов заявил, что не планирует прекращать актерскую деятельность
16 января, 15:13
 
КультураКурская областьИгорь МатвиенкоАлександр ХинштейнКнязь ВладимирМоскваВООПИиКШоу-бизнесНовости шоу-бизнесаНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала