https://ria.ru/20250117/matvienko-1994285176.html

Игорь Матвиенко заявил, что направит подаренные деньги в Курскую область

Игорь Матвиенко заявил, что направит подаренные деньги в Курскую область - РИА Новости, 17.01.2025

Игорь Матвиенко заявил, что направит подаренные деньги в Курскую область

Народный артист РФ, музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко рассказал РИА Новости, что в этом году решил отказаться от традиционных подарков на... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T20:00:00+03:00

2025-01-17T20:00:00+03:00

2025-01-17T20:00:00+03:00

культура

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Народный артист РФ, музыкальный продюсер и композитор Игорь Матвиенко рассказал РИА Новости, что в этом году решил отказаться от традиционных подарков на юбилей. Все собранные средства он направит на восстановление культурных и исторических памятников в Курской области. Игорь Матвиенко 6 февраля отметит юбилей - 65 лет. "Я никогда так не делал, но в этом году я принял такое решение. Началось все с Совета при президенте РФ по культуре и искусству. На заседании выступал Артём Демидов, председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК). Он рассказал о ситуации в Курской области, где сейчас разрушены многие храмы, исторические дома, монастыри XVII века... Сразу захотелось как-то помочь" - сказал он. По словам Матвиенко, праздновать день рождения в этом году он будет прямо на сцене во время премьеры этно-оперы "Князь Владимир", которая состоится 5 и 6 февраля в Кремлевском Дворце. "Все люди, которые придут на премьеру, вместо подарков смогут перевести деньги на специальный счет в эту организацию, существующую с 1965 года. Я подумал: "Вот, это идеальный подарок мне на день рождения!" - добавил он. Матвиенко отметил, что эту идею поддержал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Уже готов субсчет от ВООПИиК. Все "денежные" подарки к моему юбилею отправим на восстановление памятников нашей культуры. Не за горами конец специальной военной операции (СВО), будет необходимо восстанавливать то, что было разрушено. Помимо инфраструктуры, нужно восстанавливать наше культурное наследие - это ведь одно из проявлений божественного смысла. Люди через красоту приходят к многим вещам, в том числе и к религии", - подчеркнул продюсер. Кроме того, Матвиенко и Хинштейн планируют организовать большой благотворительный концерт, средства от которого также пойдут на восстановление памятников. "Думаю, многие артисты поддержат и перечислят часть своих гонораров со своих концертов. Моя инициатива - это, конечно, капля в море. Никакие подарки эти расходы не покроют, но тем не менее внести свой маленький вклад в такое большое общее дело просто необходимо", - добавил он. Ранее заслуженный артист РФ Дима Билан впервые за последние 10 лет отметил свой день рождения публично в Особняке на Волхонке в Москве. Он, как и Матвиенко, отказался от традиционных подарков, сделав выбор в пользу благотворительности. Каждый мог выбрать сбор, который ему ближе, и помочь любой суммой.

https://ria.ru/20250116/pevtsov-1994011992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

курская область, игорь матвиенко, александр хинштейн, князь владимир, москва, воопиик, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса, новости культуры