https://ria.ru/20250117/mask-1994153637.html

Крушение Starship не повлияет на колонизацию Марса, заявил Илон Маск

Крушение Starship не повлияет на колонизацию Марса, заявил Илон Маск - РИА Новости, 17.01.2025

Крушение Starship не повлияет на колонизацию Марса, заявил Илон Маск

Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что крушение космического корабля Starship во время тестового запуска не повлияет на... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T11:50:00+03:00

2025-01-17T11:50:00+03:00

2025-01-17T11:50:00+03:00

космос - риа наука

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Американский предприниматель, владелец компании SpaceX Илон Маск заявил, что крушение космического корабля Starship во время тестового запуска не повлияет на планы по колонизации Марса. Седьмой тестовый запуск ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе состоялся в 1.37 мск, но через некоторое время представители компании SpaceX сообщили о его "быстром внеплановом демонтаже". "(Крушение космического корабля Starship - ред.) не меняет вероятной даты, когда Марс перейдет на самообеспечение", - написал Маск в соцсети Х. По словам бизнесмена, несмотря на крушение ракеты, ее тестовый запуск позволил испытать ряд усовершенствованных технических деталей космического корабля. Маск в апреле 2024 года заявил, что для колонизации Марса потребуется по меньшей мере один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов, доставить которые на Красную планету он считает возможным за 20 лет. По словам предпринимателя, проект по колонизации Марса будет реализован на ракете Starship 3, которая на текущий момент является новейшей моделью линейки.

https://ria.ru/20230420/starship-1866701751.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, марс, техас, илон маск, spacex